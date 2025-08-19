Municipios de Catamarca recibieron luminarias para sus jurisdicciones

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, encabezaron la entrega de luminarias a municipios destinados a fortalecer la urbanización de las jurisdicciones. Los intendentes presentes fueron Ariel Ojeda (El Alto), Érica Inga (Santa María), Omar Soria (Huillapima), Ernesto Andrada (Tinogasta) y Mario Sosa (Tapso), y también participó de la entrega el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle.

Cada uno de los municipios recibió 100 unidades de luminarias LED, de última generación con características de bajo consumo, para instalar en las zonas que crean pertinentes.

Estas luminarias posibilitarán el ahorro de energía en las diferentes jurisdicciones, además de sumar acciones que se enmarcan en la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. También aportan a la seguridad de las calles y en la circulación de los vecinos.

Los jefes comunales agradecieron este aporte de la provincia y el compromiso con los diferentes municipios catamarqueños.