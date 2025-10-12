Radio TV Valle Viejo
Mundial Sub 20: con autoridad y el peso de la historia, Argentina derrotó a México 2 a 0 y está en semifinales

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Albiceleste venció al Tri y se metió entre las cuatro mejores de la competencia en Chile.

