Mundial Sub 20: con autoridad y el peso de la historia, Argentina derrotó a México 2 a 0 y está en semifinales

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Albiceleste venció al Tri y se metió entre las cuatro mejores de la competencia en Chile.
Este sábado alrededor de las 18:20 horas se registró un accidente de circulación sobre ruta provincial N° 48, camino a Aconquija, donde un automóvil Renault 9 de color bordó, dominio AKH574, volcó tras perder el control en un tramo con arena suelta. El vehículo era conducido por Rosa Patricia Valdez, de 48 años, con domicilio…
A las 15:20 de la tarde de hoy, durante recorridos preventivos por la esquina de la calle Ramón Ayala y Avenida Bonifacio Cobacho, numerarios de la Comisaría Novena aprehendieron a un joven de apellido Vélez (23), quien habría sido sorprendido cuando llevaba una bicicleta, prendas de vestir y dos (02) baldes de construcción, de los que no pudo acreditar su…
El Estadio Ciudad de Vicente López acogió una histórica final de la Primera Nacional, en la que Gimnasia de Mendoza venció a Deportivo Madryn y ascendió a la Primera División del fútbol argentino luego de 41 años de ausencia. Luego del 1-1 en el marcador después de 120 minutos, el encuentro se definió en la tanda de penales, donde…
En un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, Racing le ganó por 3-1 a Banfield, en el estadio Florencio Sola. Con este resultado, la Academia llegó a 15 puntos en la Zona A y se acercó a los puestos de clasificación a octavos de final; mientras que el Taladro se mantiene con 14 y quedó relegado. En cuanto a la Tabla Anual,…
Esta madrugada de sábado, un grupo de adolescentes (chicas y chicos) provocó daños y robo en un local gastronómico ubicado en calle Maipú Norte. Los vándalos sustrajeron las luminarias y dañaron la fachada del local, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Leandro Luna, propietario del comercio, indicó que había instalado el sistema…