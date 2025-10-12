Mundial Sub 20: con autoridad y el peso de la historia, Argentina derrotó a México 2 a 0 y está en semifinales

En un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, Racing le ganó por 3-1 a Banfield, en el estadio Florencio Sola. Con este resultado, la Academia llegó a 15 puntos en la Zona A y se acercó a los puestos de clasificación a octavos de final; mientras que el Taladro se mantiene con 14 y quedó relegado. En cuanto a la Tabla Anual,…