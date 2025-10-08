Radio TV Valle Viejo
Mundial sub 20: Argentina aplastó a Nigeria y se metió en cuartos

Argentina goleó a Nigeria por 4-0 este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago y avanzó a los cuartos de final del Mundial sub 20 de Chile. El equipo de Diego Placente se impuso con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti

En la siguiente ronda, por un lugar en semifinales, el combinado albiceleste se medirá contra México, que viene de golear 4-1 a Chile en octavos. El encuentro será el sábado 11 a las 20. En la otra llave, España y Colombia buscarán el pasaje para estar entre los cuatro mejores.

En Argentina fue titular el actual volante leproso Valentino Acuña, mientras que “Toto” Silvetti, formado en la cantera rojinegra y actualmente futbolista del Inter Miami, ingresó en el segundo tiempo. El mediocampista Tomás Pérez, otro de origen en la Lepra y hoy en Porto, estuvo en el banco.

    La “fecha negra” de Central: coincidencia en las muertes de Russo y Palma

    El mundo Rosario Central y el fútbol argentino visten luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más influyentes de la historia contemporánea. El DT campeón con el Canalla en 2023 falleció este miércoles a los 69 años y su partida conmociona a la ciudad, pero un dato escalofriante le agrega una dramática capa de significado.…

    Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el grupo terrorista Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense. El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales:…

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsa la innovación pedagógica en las escuelas de Catamarca

    En un esfuerzo por fortalecer la formación continua de los equipos directivos y docentes, la cartera educativa local a través de la Dirección de Desarrollo Profesional y Evaluación Educativa, presentó la colección “Rutas de Aprendizaje para la Innovación Educativa y la Mejora Permanente”. Esta propuesta editorial, de carácter digital, busca ofrecer herramientas, reflexiones y experiencias…

    Murió Miguel Ángel Russo

    El mundo Boca, y del fútbol argentino en general, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien había sida internado en su domicilio luego de un fuerte cuadro de debilidad con pronóstico reservado. El director técnico campeón con el cuadro xeneize de la Copa Libertadores 2007 y equipo al cual…

    Última pericia psiquiátrica al presunto asesino serial de Jujuy para completar el perfil del acusado de cinco homicidios

    Momentos determinantes se vivirán esta semana en la causa que tiene a Matías Jurado investigado como un presunto asesino serial en Jujuy, cuando este jueves se realice la última entrevista psiquiátrica en contra del acusado. Pese a que se había anunciado el encuentro entre el acusado y la psiquiátra de Salta para la semana anterior, por cuestiones de agenda de la profesional…

    La oposición no pudo convertir en ley el régimen de DNU y el Gobierno gana tiempo: decide el Senado

    En un marco de confusión general, la oposición no pudo convertir en ley el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, lo cual le dio un pequeño respiro al Gobierno, aunque el Senado podría insistir con la media sanción en una próxima sesión. Se trata de una pírrica victoria para el oficialismo, que gana tiempo…

