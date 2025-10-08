Mundial sub 20: Argentina aplastó a Nigeria y se metió en cuartos

Argentina goleó a Nigeria por 4-0 este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago y avanzó a los cuartos de final del Mundial sub 20 de Chile. El equipo de Diego Placente se impuso con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti.

En la siguiente ronda, por un lugar en semifinales, el combinado albiceleste se medirá contra México, que viene de golear 4-1 a Chile en octavos. El encuentro será el sábado 11 a las 20. En la otra llave, España y Colombia buscarán el pasaje para estar entre los cuatro mejores.

En Argentina fue titular el actual volante leproso Valentino Acuña, mientras que “Toto” Silvetti, formado en la cantera rojinegra y actualmente futbolista del Inter Miami, ingresó en el segundo tiempo. El mediocampista Tomás Pérez, otro de origen en la Lepra y hoy en Porto, estuvo en el banco.