Mundial Sub 17: ya clasificada, Argentina goleó 7-0 a Fiyi

En el cierre de la fase de grupos del torneo que se disputa en Qatar, el equipo dirigido por Diego Placente quedó con puntaje perfecto. Los goles de este domingo fueron de Uriel Ojeda, en tres oportunidades; y Mateo Martínez, en dos. Santiago Silveira y Simón Escobar sellaron el resultado

