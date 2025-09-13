Mundial de Vóley: hoy sábado la Selección Argentina debuta frente a Finlandia

La Selección Argentina de vóley debutará este sábado en el Mundial de Filipinas frente a Finlandia por el Grupo C. El encuentro comenzará a las 23.30 en el Coliseo Smart Araneta de Quezón y será transmitido por DSports y VBTV. El equipo de Marcelo Méndez apunta a meterse en octavos.

La Selección Argentina de vóley comienza este sábado su camino en el Mundial de Filipinas con el duelo ante Finlandia por la primera fecha del Grupo C. El encuentro está programado para las 23.30, hora de Argentina, y se disputará en el Coliseo Smart Araneta de la ciudad de Quezón, un escenario con capacidad para más de 14 mil espectadores. La televisación será a través de DSports y de la plataforma VBTV, que cubrirán todo el certamen.

El conjunto que conduce Marcelo Méndez llega con la intención de mejorar su imagen después de lo que fue la Nations League, donde no logró clasificar a los cuartos de final y finalizó en el duodécimo puesto. El torneo quedó en manos de Polonia, que mostró su poderío al vencer con autoridad a Japón, Brasil e Italia en la fase decisiva. La actuación argentina dejó algunas dudas, pero el cuerpo técnico confía en que el Mundial puede marcar un punto de inflexión para el equipo.

Será la decimocuarta participación de la albiceleste en esta competencia internacional, en la que su mejor resultado hasta ahora se remonta a 1982, cuando consiguió el tercer puesto en el campeonato disputado en Buenos Aires. En la edición más reciente, disputada en 2022, el seleccionado nacional venía de obtener la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no pudo sostener ese nivel y terminó en la octava colocación.

El rival de turno, Finlandia, afrontará su octava presencia mundialista. Su mayor logro en esta competencia fue el noveno lugar alcanzado en 2022, un registro que demuestra que, aunque competitivo, no es uno de los equipos con más peso dentro del panorama internacional. De todos modos, para la Argentina representa un adversario al que no se puede subestimar en este estreno.

El Grupo C lo completan Corea del Sur y Francia, dos selecciones de perfiles muy distintos. Mientras que los surcoreanos buscan consolidar un recambio generacional, Francia se presenta como uno de los candidatos al título y será el escollo más exigente de esta primera fase.

Este Mundial se estrena con un nuevo formato que amplía la cantidad de participantes. Son 32 equipos divididos en ocho zonas de cuatro. Cada seleccionado jugará tres encuentros en la etapa de grupos y los dos mejores avanzarán a los octavos de final. A partir de allí, el sistema será de eliminación directa hasta la final, prevista para el 28 de septiembre.

Todos los partidos de la fase inicial se llevarán adelante en el Coliseo Smart Araneta, mientras que las instancias decisivas se trasladarán al Mall of Asia Arena de Pásay, un moderno estadio con capacidad para 20 mil personas, que recibirá las semifinales y la final del torneo.

El cronograma de la selección argentina contempla el estreno de este sábado frente a Finlandia, la segunda presentación contra Corea del Sur el lunes 15 a las 23.30, y el cierre de la fase de grupos ante Francia el jueves 18 a las 7 de la mañana, horario argentino. La meta es clara: conseguir uno de los dos primeros puestos del grupo para asegurarse un lugar en los octavos de final.

El plantel argentino para el Mundial de vóley en Filipinas está conformado por una mezcla de experiencia y juventud. En la conducción aparecen los armadores Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo, encargados de distribuir el juego. Los opuestos serán Pablo Kukartsev y Germán Gómez, mientras que en la posición de receptores punta figuran Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas. Entre los centrales estarán Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel, y el líbero será Santiago Danani, pieza clave en la recepción y la defensa.

Fixture de la Selección Argentina en el Mundial

Argentina vs. Finlandia – Sábado 13 a las 23:30 (hora argentina)

Argentina vs. Corea del Sur – Lunes 15 a las 23:30

Argentina vs. Francia – Jueves 18 a las 9:30

Grupos del Mundial de Vóley Filipinas 2025

Grupo A: Filipinas, Irán, Egipto y Túnez

Grupo B: Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania

Grupo C: Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal y Colombia

Grupo E: Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile

Grupo F: Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia

Grupo G: Japón, Canadá, Turquía y Libia

Grupo H: Brasil, Serbia, República Checa y China

*Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente instancia

Octavos de Final: Del 20 al 23 de septiembre

Cuartos de Final: 24 y 25 de septiembre

Semifinales: 27 de septiembre

Final: 28 de septiembre