Múltiples propuestas en Catamarca para las infancias y para disfrutar el fin de semana largo en la Capital

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, presentó la agenda con múltiples actividades turísticas, artísticas y recreativas previstas para este próximo fin de semana largo en el marco del Mes de las Infancias.

De esta manera, grandes y chicos podrán disfrutar de las diferentes opciones que se brindarán en la Casa de la Puna y en el Pueblo Perdido de la Quebrada, además de los talleres en la Casa SFVC y las actividades y paseos turísticos que se proponen todo el año para realizar en diferentes rincones de la ciudad.



En Pueblo Perdido



En el Pueblo Perdido de la Quebrada, habrá visitas guiadas a las ruinas arqueológicas para conocer cómo vivía la Cultura Aguada en nuestra región, a las 9.00,10.00 , 11.00 ,12.00 , 14:00, 15.00 , 16.00 y 17.00 hs. y también mediante la experiencia inmersiva que se puede realizar en el Centro de Interpretación.

El viernes 15, a las 16 hs. Se vivirá una tarde de magia con la propuesta ” El Gran Mago Hablop de Horowitz” de la compañía los Tortognomos, un espectáculo para toda la familia que combina la aparición y desaparición de objetos y pequeños animalitos e invita a la interacción con los niños. Dicha actividad será gratuita, pero con cupos limitados por lo que se recomienda realizar las reservas mediante el contacto: +54 9 3834 37-6286.

El sábado 16, a las 10 hs., se ofrecerá un Taller de Cerámica para todo público, a cargo de Carlos Reynoso, en el que se enseñará a elaborar máscaras y moldear pequeñas figuras. Por la tarde, a partir de las 17 hs. Se dictará un Taller de Cerámica para las Infancias, también a cargo de dicho artesano. Ambas propuestasserán sin costo y con cupo limitado, por lo que se sugiere realizar las reservas al: +54 9 383 468-2980.

El domingo 17, La Torradería realizará una degustación bajo el nombre de “ Sabores Nativos que Enamoran” cuyos protagonistas serán los frutos nativos de nuestra tierra: algarroba, chañar y mistol.

En un ambiente cálido y lleno de identidad, grandes y chicos podrán a las 16 hs. Torrados de Chañar y mistol y a las 17 hs. una chocolatada de algarroba para las infancias. Se trata de una actividad gratuita, con cupos limitados. Para consultas e inscripción comunicarse al +54 383 440 4192.

Cabe recordar que dicho emprendimiento atiende los viernes, sábado y domingo de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 (Consultas: +54 9 383 428-0212).



En Casa de la Puna



El viernes 15, a partir de las 13 hs se realizará la Peña “Quiero re Poncho” con la actuación de Alico Espilocín, Los Aguirre y el humor de Carlitos Tapia, con un derecho de espectáculo de $ 8.000. Habrá además comidas regionales elaboradas por Achalay y se puede solicitar reservas al 3834525328.

De 15.30 a 19 hs., tendrá lugar el Patio de las Infancias, propuesta libre y gratuita, con la Feria de Diseño y Artesanías SFVC de expositores catamarqueños y actividades para compartir en familia y con amigos. De 16 a 18:30 hs. se realizará la propuesta denominada: Pacha Niños: Conociendo la Cultura Ancestral, a cargo de Mariángeles Nieva y Mao Olmedo . A través de un fragmento de la película “Pachamama” se realizarán cantos de copla con caja enfocado en los valores de La Pachamama, la expresión corporal y el canto colectivo. Luego se realizará un taller de cerámica guiado por Mao Olmedo, y se finalizará con una corpachada, ritual de agradecimiento y ofrenda a la madre tierra.

El sábado 16, De 15.30 a 19 hs., continuará el Patio de las Infancias, con Feria de Artesanía y Diseño y, a partir de las 16 hs. se vivirá la Tarde de Juegos Creativos, a cargo de la Tortognoma Gise, con dinámicas colaborativas y creativas, disfraces , música , túneles mágicos, sorpresas y la visita de Dino bailarín. A partir de las 17.30 hs. el grupo Amalgama, propondrá un viaje musical con raíces regionales, con cantos y cuentos para despertar valores.

Cabe recordar que en Casa de la Puna, se realizan visitas guiadas para conocer el trabajo de las artesanas y su exposición textil, a las a las 9.00,10.00, 11.00 ,12.00, 13:00, 14:30, 15.30 , 16.30 y 17.30, 18:30 y 19:30 hs.



Café científico

El viernes 15, a las 17 hs. se llevará a cabo un Café Científico bajo la temática: “Recuperar el paisaje en el rol de la ciencia en zonas mineras “, a cargo del Lic. Edgar Alderete y de la Ing. Agr. Luz Iriarte. Se trata de una actividad libre y gratuita, con cupos limitados que se pueden reservar llamando al +54 9 2241 55-4207 .Habrá café para compartir ( sin costo).

Asimismo, este fin de semana largo se mantienen todos los servicios turísticos, tales como kayak, hidrobicis, escaladas y tirolesa en el Eco Parque de El Jumeal, Travel-ando, Ecotours y Bus Turístico entre otras propuestas sobre las que se puede conocer ingresando a la página web: sfvc.tur.ar o en las redes sociales: SFVC Turismo.