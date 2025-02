Mujer catamarqueña alquilaba en Valle Chico y denunció que la desalojaron: los propietarios no ocuparían la casa desde hace años

Este jueves, Romina Figueroa recurrió a su cuenta de la red social Facebook, dando a conocer que fue violentamente desalojada de una vivienda que alquilaba en Valle Chico. La mujer aduce que los mismos propietarios se la habían cedido en alquiler, y que ella cumplía con el pago de los servicios, hasta el incidente de las últimas horas.

La siguiente es la publicación completa y textual de la supuesta damnificada:

“Por favor necesito que me den una solucíon URGENTE yo estoy alquilando esta vivienda en valle chico calle 49 casa 78 pagando todos los meses no soy ninguna ursupadora, este lunes recibieron la plata del alquiler esta gente sinverguenza LA SEÑORA “ROXANA GABRIELA RODRIGUEZ Y EL SEÑOR JULIO CARLOS HERRERA ” DOMICILIO SARMIENTO 613 HOY SE METERION A MEDIA NOCHE COMO HACEN LOS DELINCUENTES SACANDOME A GOLPES DE LA PROPIEDAD ESTANDO MIS NIÑOS MENORES DE EDAD, NO SOLOS ELLOS SI NO TAMBÍEN TODA SU FAMILIA TODOS UNOS PATOTEROS VIOLENTOS ME INSULTARON ME AMENAZARON QUE POR QUE ELLOS ESTAN LA POLITÍCA SU HERMANA DICE QUE ELLA TRABAJA EN EL IPV QUE JAMÁS LE VAN A DESAJUDICAR “SE ME REIAN TODO EL TIEMPO EN LA CARA AMI Y AMIS HIJOS” ESO NO ES VERDAD VOY TODOS LOS DIAS AL IPV ME DIJIERON QUE EL ESTA YA DESAJUDICADO NUNCA PAGO IMPUESTOS NUNCA PAGÓ LA CASA NUNCA NADA TODAS LAS BOLETAS DE LA LUZ QUE EL TIPO ESTE DEBIA LAS PAGÚE YO . FUE LA JUDICIAL ME SACO A LA CALLE A MI CON MIS HIJOS MENORES DE EDAD TODAS MIS PERTENENCIAS QUEDARON ADENTRO ELLOS QUEDARON EN LA CASA CON TODAS MIS COSAS .. ME SACARON COMO UNA DELINCUENTE COMO UN PERRO A LAS FUERZAS EL TIPO SUPUESTO DUEÑO DE LA VIVIENDA ME PEGO A MI Y LLEGO AL PUNTO DE CUCHILLAR EL BRAZO A MI PAPÁ !!! POR FAVOR NECESITO QUE HAGAN ALGO ESTOY EN LA CALLE CON MIS DOS HIJOS… HACE 10 AÑOS ESTOY ANOTANDA EN EL IPV 10 AÑOS .. Y ELLOS ALQUILANDO LA CASA? DESDE QUE LE DIERON LA CASA A ESTE TIPO CARLOS HERRERA Y SU MUJER ROXANA GABRIELA RODRIGUEZ DOMICILIO SARMIENTO 613 JAMÁS LA HABITARON LOS VECINOS SON TESTIGOS ELLOS ME APOYARON EN TODO MOMENTO Y ESTOY TOTALMENTE AGRADEGIDA POR QUE SABEN QUE ESA GENTE NO NECESITA . POR ESO ALQUILAN LA VIVIENDA… BASTA DE INJUSTICIAAAAAAAA !!!!!! QUIEN SE VA HACER CARGO? LA SECRETARIA DEL IPV ME PROMETIO TENER LOS PAPELES EN REGLA Y QUE ESTO NO ME IVA A PASAR Y ME PASO… NECESITO RESPUESTAS URGENTE POR FAVOR NO DOY MAS QUEDE EN LA CALLE SIN NADA SIN ROPA NI SIQUIERA MI CAMA ME DEJARÓN SACAR ESTOS HDP QUIEN SE HACE CARGO DE TODAS MIS COSAS? DEL DAÑO QUE ME ESTAN HACIENDO AMI Y AMIS NIÑOS… POR FAVOR DEMEN UNA SOLUCÍON DEVUELVAMEN MIS COSAS DE MIS NIÑOS NECESITO UN TECHO DONDE VIVIR CON MIS HIJOS. NO TENGO PLATA PARA ALQUILR POR QUE YA ES PAGUE A ELLOS… DEJEN DE REGALAR CASAS A GENTE QUE NO NECESITA SOY LABURANTE TENGO TODO AL DIA TENGO GARANTE VOY TODOS LOS DIAS AL IPV ME PROMETIERON UNA SOLUCÍON HOY CASI PIERDO LA VIDA CON ESTE TIPO”.