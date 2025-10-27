Muestra final del Taller de Teatro en Catamarca: “Diálogos y multílogos divertidos”

La Dirección de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invita a disfrutar de la muestra final del Taller de Teatro, titulada “Diálogos y multílogos divertidos”, que se presentará el sábado 1 de noviembre a las 21 hs. en el Salón Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca (San Martín 555), con entrada libre y gratuita.

El espectáculo abrirá con una suite de danza clásica a cargo del Seminario de Danza Clásica, dirigido por la profesora Silvana Carsillo, como invitados especiales, y continuará con una selección de obras breves presentadas en formato de monólogos y diálogos.

Los caramelos, de Gregorio de Laferrere; Monólogo de Luciano, de Mauro Arch; La casa donde me decían Poldita, de Poldy Bird; La primera escaramuza, de Roberto Arlt; Diálogo de pensión, de Roberto Arlt; No me arrepiento de este amor, de Lauro Campos; son las obras que se presentarán.

Y para cerrar, Anécdotas, un stand up a cargo de Roque Tapia. La dirección general está a cargo del Prof. Juan Salvador Ávalos.

Las piezas que integran esta muestra recorren con humor y sensibilidad distintos momentos y emociones de la vida cotidiana: la esposa aburrida, el marido desconcertado, los recuerdos de la infancia, la infidelidad, los desacuerdos, el amor libre y las vivencias personales.

El Taller de Teatro de la Secretaría de Gestión Cultural es un espacio de formación gratuito y estable que se ofrece para adolescentes y adultos a lo largo del año.