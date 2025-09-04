Mueren tres jóvenes hermanos en un incendio, y sus padres se encuentran en grave estado

En el barrio Peniel, en Ushuaia Tierra del Fuego, una familia oriunda de Palpalá, quedó marcada por la tragedia cuando un voraz incendio consumió su vivienda, dejando como saldo la muerte de tres jóvenes y a sus dos padres internados en estado crítico. El hecho se desarrolló en una construcción de material ligero que estaba emplazada en el macizo PE 09, parcela 16, lindero a los barrios Peniel II y Antiguos Leñadores, en horas de la noche del domingo 31 de agosto.

Carlos Cruz, de 45 años, y Fabiola Vanesa Sejas, de 43, lograron salir por sus propios medios del domicilio en llamas, con quemaduras graves. Enseguida fueron auxiliados por vecinos y trasladados de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva. Fabiola tiene afectada el 16% de la superficie de la piel y Carlos el 35%, con compromiso de vías aéreas, lo que obliga al personal médico a realizar toilettes periódicos en quirófano.

El incendio consumió la vivienda por completo antes de que pudiera ser controlado con gran dificultad por los bomberos, cuya unidad principal y las complementarias debieron transitar por angostas y sinuosas calles de tierra, con marcadas pendientes hasta llegar al destino con tanques de agua.

Al cabo de algunas horas, extinguido completamente el fuego, los efectivos pudieron ingresar a la casa reducida a cenizas, produciéndose el hallazgo de los cuerpos de los tres hijos de la pareja: Mateo, de 17 años; Ignacio, de 19, y Lucas, de 21, en una pieza posterior.

La Justicia intervino de inmediato y dispuso una consigna policial hasta las primeras horas de la mañana del lunes 1 de septiembre, cuando peritos de la División Policía Científica comenzaron las tareas de investigación y se efectuó el retiro de los cuerpos para ser traslados a la morgue.

Las primeras pericias indican que el fuego se inició en la cocina y se propagó rápidamente por la alta combustibilidad de los materiales de construcción. Dentro del domicilio había varias fuentes de calor, entre ellas una estufa garrafera y garrafas que explotaban peligrosamente mientras los bomberos intentaban extinguir las llamas.

Para el martes 2 de septiembre está previsto que los cuerpos de los tres jóvenes sean sometidos a autopsia, tras lo cual serán entregados a familiares, ya que la familia Cruz cuenta con numerosos integrantes en Ushuaia.

La tragedia conmociona a la comunidad y, especialmente, a los vecinos del barrio Peniel, quienes destacaron la amabilidad y disposición de la familia Cruz y sus hijos. Los cinco integrantes concurrían a la iglesia evangelista Roca de Paz y el menor asistía a la escuela técnica Olga Bronzovich de Arko.

La hipótesis

La investigación a cargo de peritos expertos en la materia que busca esclarecer las causas del incendio fatal ocurrido el domingo 31 de agosto, a las 23.35 aproximadamente, en una precaria vivienda de madera ubicada en el barrio Peniel, en Ushuaia, arrojó los primeros resultados.

Diario Prensa Libre pudo acceder al informe que revela la probable causa del siniestro en el que perdieron la vida los jóvenes Lucas Emanuel, de 21 años; Ignacio Tomás, de 19 y Mateo Efrain Cruz Sejas, de 17 años; y sus padres Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43, quienes permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional, con graves quemaduras.

La labor pericial estuvo a cargo de la División Policía Científica, con la colaboración del personal de la Comisaría Quinta de Andorra y de bomberos del Cuartel Zona Norte.

La hipótesis principal de los peritos indica que el incendio se habría originado por la caída imprevista de ropa de un tender emplazada sobre una estufa garrafera ubicada en la cocina. Las llamas se habrían extendido rápidamente al mobiliario y a las paredes, avivadas enseguida por la explosión de garrafas. Los expertos detectaron marcas de mayor concentración de calor justamente debajo del tender metálico donde se encontraban las prendas secándose.