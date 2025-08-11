Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Mueren cuatro periodistas de Al Jazeera en Gaza por un bombardeo israelí

La cadena de noticias Al Jazeera informó este domingo que cuatro de sus periodistas, incluidos dos corresponsales y dos camarógrafos, murieron en un bombardeo israelí sobre una carpa de prensa en Ciudad de Gaza

Entre las víctimas se encuentra el periodista Anas al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos del canal por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza. “El periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido”, afirmó el director del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, citado por el propio medio.

Posturas enfrentadas

Mientras Al Jazeera denunció el hecho como un ataque contra la prensa, el Ejército israelí negó la versión y aseguró que al-Sharif era “un miembro activo de Hamas”, organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

“Anas al-Sharif era el jefe de una célula en la organización terrorista Hamas y responsable de promover ataques con cohetes contra civiles israelíes”, sostuvo un portavoz militar en un comunicado difundido horas después del ataque.

La cadena qatarí, por su parte, rechazó esas acusaciones y reiteró que al-Sharif y sus compañeros estaban realizando cobertura periodística desde una carpa identificada como prensa, en el marco de su labor profesional.

Al Jazeera ha sido una de las pocas cadenas internacionales con corresponsales permanentes en el terreno, y su cobertura ha sido clave para dar visibilidad a los acontecimientos diarios del conflicto. En varias ocasiones, la cadena ha denunciado ataques directos contra sus equipos y ha solicitado garantías para el trabajo de la prensa en zonas de guerra.

  • Mueren cuatro periodistas de Al Jazeera en Gaza por un bombardeo israelí

    Mueren cuatro periodistas de Al Jazeera en Gaza por un bombardeo israelí

    La cadena de noticias Al Jazeera informó este domingo que cuatro de sus periodistas, incluidos dos corresponsales y dos camarógrafos, murieron en un bombardeo israelí sobre una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.  Entre las víctimas se encuentra el periodista Anas al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos del canal por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza. “El periodista…

  • Catamarca: hombres y mujeres violentos fueron detenidos en la mañana del domingo

    Catamarca: hombres y mujeres violentos fueron detenidos en la mañana del domingo

    En la mañana de hoy, a las 07:10, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima llegaron hasta el barrio Los Médanos, donde aprehendieron a una persona del sexo femenino de apellido Sibert (36), quien habría agredido a golpes de puño a una mujer de la misma edad. Por lo sucedido, la supuesta autora del hecho fue trasladada a…

  • Catamarca: categórica respuesta de la diputada radical Natalia Herrera a las “amenazas” de expulsión del partido

    Catamarca: categórica respuesta de la diputada radical Natalia Herrera a las “amenazas” de expulsión del partido

    La diputada provincial Natalia Herrera, salió al cruce esta noche del domingo, al documento emitido por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, con la advertencia de echar del partido a quienes sean afiliados o dirigentes que participen de las próximas elecciones legislativas, por afuera del partido. Herrera acusó a la actual conducción partidaria…

  • La UCR Catamarca avisó que echará a los afiliados que participen como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos

    La UCR Catamarca avisó que echará a los afiliados que participen como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos

    La mesa ejecutiva del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido a la militancia y afiliados en el marco del convulsionado clima interno que enfrenta. El texto señala que “en vísperas de un nuevo proceso electoral, y ante versiones sobre la posible participación de afiliados radicales como candidatos de fuerzas políticas…

  • Ya son 76 las víctimas fatales confirmadas por fentanilo contaminado

    Ya son 76 las víctimas fatales confirmadas por fentanilo contaminado

    La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado suma víctimas fatales confirmadas a medida que avanza: el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó este domingo a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniaey Ralstonia pickettii. A partir de…

  • Catamarca: detienen a un joven por amenazar a una mujer en Valle Chico

    Catamarca: detienen a un joven por amenazar a una mujer en Valle Chico

    En la madrugada de hoy, a las 03:20, numerarios de la Seccional Décima Primera llegaron hasta un domicilio del Complejo Habitacional Valle Chico, donde aprehendieron a un joven de apellido Segura (23), quien habría intentado ingresar al domicilio de una mujer de 30 años, para luego amenazarla. Por lo sucedido, el supuesto autor del hecho fue trasladado a la…