Movilidad estudiantil: estudiantes catamarqueños de Derecho en Perú y La Pampa

A través del Programa de Movilidad Estudiantil, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNCA tuvieron la oportunidad de viajar a otras ciudades y continuar sus estudios en otras universidades. Antonio Rodríguez Bolillo y Maira Díaz, dos jóvenes estudiantes catamarqueños, comparten esta experiencia.

Actualmente, Antonio tiene domicilio en Perú. “Es una experiencia hermosa en todos los sentidos de la palabra. En estos casi tres meses he podido conocer un poco de una nueva cultura, su idiosincrasia, metodologías y una multiplicidad de saberes que me han permitido crecer no solo en lo académico y profesional, sino también en lo personal”, comentó.

El joven, estudiante de Abogacía, expresó su agradecimiento por la oportunidad brindada por la Universidad Nacional de Catamarca, mediante el Programa CRISCOS. Del mismo modo, agradeció la hospitalidad y calidad humana de la Universidad Andina del Cusco, que lo recibió con los brazos abiertos. “Invito a todas y todos a participar en estos programas e iniciativas; son un viaje de ida”, aseguró.

Maira Díaz también es catamarqueña y estudiante de la carrera de Abogacía. Por estos días, se encuentra en Santa Rosa, La Pampa. Contó que esta posibilidad surgió por una amiga, a quien conoció por el Programa de Movilidad. “Mi amiga de la Facultad Jazmín ella fue la primera en irse con este programa el año pasado a Junín, Buenos Aires. Me contó toda su experiencia y quedé fascinada con la idea. Una vez que abrieron las convocatorias ella me animó a anotarme. Me hacía mucha ilusión que me dieran la oportunidad de vivir esta experiencia”, contó.

Al mismo tiempo, aseguró que está viviendo esta oportunidad “al máximo”. Aunque se encuentre lejos de su casa, aseguró sentirse muy acompañada “por todos”, tanto por los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, como por los estudiantes que conoció en la residencia que se convirtió en su casa, por estos meses, y sus compañeros de clases. “Son todos muy buenos. Conocí gente muy amable y con los que puedo llevar la cursada de este cuatrimestre de la mejor manera. Me encanta esta ciudad, Santa Rosa. Tiene muchos lugares hermosos y en el tiempo que llevo, tuve la oportunidad de conocer muchos de ellos”, expresó.

La UNCA, anfitriona

En el marco de este programa estudiantil, el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, junto a parte de su equipo de conducción, recibió a estudiantes que eligieron la Universidad Nacional de Catamarca para cursar un semestre en la Facultad de Derecho. En el acto, también estuvieron presentes la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Tamara Mascareño Varas y la secretaria de Gestión Institucional, Gina Bertolone. De esta manera, Catamarca dio la bienvenida a José Luis Acuña (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay), María Linda Cárdenas Campana (Universidad Andina de Cusco, Perú), Samantha Mendoza Suárez (Universidad Ixtlahuaca, México) y a Anabella Arteche (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina).

El decano Salerno destacó que la Universidad pública sigue haciendo extraordinarios esfuerzos para fomentar y sostener estos programas que enriquecen la formación integral de los estudiantes, amplían las fronteras del conocimiento e internacionalizan nuestra comunidad académica.

Nuestra Facultad muestra con orgullo y entusiasmo un fuerte compromiso en este sentido desde hace varios años. Debemos continuar bregando esfuerzos para que las oportunidades no se pierdan, sino por el contrario, que cada vez haya más oportunidades en la comunidad educativa universitaria. La educación es la llave para transformar cualquier sociedad y la universidad pública es una gran puerta que siempre tiene que estar abierta”, consideró.