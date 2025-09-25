Motoristas policiales catamarqueños fueron reconocidos por personal médico del Hospital de Valle Viejo

En la jornada de hoy, en el Hospital Dr. Dermidio Herrera, de la localidad de Villa Dolores, Dpto. Valle Viejo, efectivos policiales del Grupo de Acción Motorizada (GAM-PAMPA) fueron reconocidos por personal médico del Área Programática N° 2, debido a su oportuna intervención el día 20 de Septiembre del 2.025.

La noche de aquél día, a través de operadores del 905, los policías tomaron conocimiento de una situación de emergencia, donde una ambulancia que se desplazaba desde el nosocomio referido hacia el Hospital de Niños Eva Perón requería acompañamiento policial, ya que en el interior del vehículo de asistencia los profesionales iban practicándole maniobras de reanimación a una adolescente de 15 años de edad, que se encontraba en estado crítico, a raíz de una severa dificultad respiratoria que le habría provocado dos paros cardíacos.

Rápidamente, los efectivos conformaron una avanzada de seguridad dinámica, que les permitió despejar la circulación vehicular y garantizar la fluidez del tránsito, asegurando la continuidad del traslado médico.

Finalmente, como resultado de un operativo exitoso llevado a cabo con absoluta coordinación y firmeza, los policías lograron que la ambulancia arribara al nosocomio en seis (6) minutos, donde la jovencita recibió la asistencia médica de complejidad y pudo restablecerse.

Durante el encuentro, que estuvo cargado de emociones, los Cabos Enzo Arévalo, Jesús Carranza y el Agente Marcos Palacios recibieron de manos de profesionales del nosocomio un certificado como muestra de reconocimiento a su valiosa y oportuna intervención, acompañados por la madre y la jovencita que fue asistida durante la emergencia, al igual que el Comisario Julio Soria, el Oficial Subinspector Andrés Ávalos y el Sargento Alexis Martínez, numerarios de este grupo motorizado especial.