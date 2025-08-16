Moto3: histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria

El hispano-argentino del equipo KTM Tech 3, Valentín Perrone, consiguió una histórica pole en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 y el domingo largará primero en la carrera principal.

Con un tiempo de 1:39.938, el joven piloto se quedó con el mejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg. El argentino superó al español Ángel Piqueras y al japonés Ryusei Yamanaka, ambos de KTM.

Así, el argentino consiguió por primera vez la pole position en una clasificación de un Gran Premio, en este caso el de Austria.

Tras marcar este hito histórico, el argentino declaró: “Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘okey, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’”.

“Mañana vamos a tratar de repetir y de ganar el P1. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas” agregó.