Monotributo: nuevas escalas, cuotas y cuánto paga cada categoría en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización de las escalas y cuotas del Monotributo para noviembre de 2025. La medida impacta directamente en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, alcanzando a más de dos millones de personas adheridas al régimen simplificado.

La actualización se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley 24.977, que establece una revisión semestral de los parámetros de facturación y las cuotas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta forma, los valores se ajustan al contexto económico, manteniendo la correspondencia entre los ingresos y las obligaciones impositivas.

El nuevo esquema, vigente desde noviembre, redefine los límites de facturación anual y los importes de las cuotas mensuales, lo que determina el encuadre de cada contribuyente según su nivel de actividad y facturación.

Nuevos topes de facturación anual

Los límites de facturación anual del Monotributo, actualizados a partir de noviembre de 2025, quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Estos valores funcionan como guía para determinar la categoría correspondiente según los ingresos facturados en los últimos doce meses. Superar los topes establecidos puede implicar el paso al régimen general, con mayores obligaciones fiscales.

Cuánto paga cada categoría en noviembre de 2025

Las cuotas mensuales del Monotributo —que combinan los aportes impositivos, previsionales y de salud— también fueron ajustadas. Los montos vigentes para noviembre de 2025 son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes muebles)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes muebles)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes muebles)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes muebles)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes muebles)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes muebles)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes muebles)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes muebles)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes muebles)

Los contribuyentes deben abonar la cuota mensual hasta el día 20 de cada mes exclusivamente por medios electrónicos habilitados por la ARCA.

Cómo realizar la recategorización

La recategorización del Monotributo es el proceso mediante el cual cada contribuyente actualiza su situación según los ingresos obtenidos en los últimos doce meses. Este trámite debe realizarse en los meses de enero y julio, aunque puede verificarse en cualquier momento el encuadre vigente.

El procedimiento se efectúa en línea a través del portal oficial de ARCA (https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp ), ingresando con CUIT y clave fiscal. Allí, el sistema solicita:

-El monto facturado en los últimos 12 meses.

-Si el contribuyente utiliza local comercial o presta servicios a distancia.

-La actividad principal desarrollada.

Con esa información, el sistema propone automáticamente una categoría, que el usuario puede confirmar o corregir antes de finalizar el trámite.

No todas las personas deben recategorizarse: quedan exceptuados quienes no registraron variaciones respecto a su última declaración y los que iniciaron actividad hace menos de seis meses.

Qué tener en cuenta para evitar sanciones

Cumplir con la recategorización y el pago mensual es esencial para mantener los beneficios del régimen simplificado. Omitir la actualización o abonar una cuota incorrecta puede generar sanciones, pérdida de cobertura médica o exclusión del sistema.

ARCA recomienda revisar periódicamente la categoría, ya que la inflación o el aumento de ingresos pueden modificar el encuadre tributario. La verificación continua garantiza que el contribuyente siga dentro de los parámetros del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Un sistema ajustado a la inflación

La actualización semestral de los valores del Monotributo tiene como finalidad mantener el equilibrio entre la presión tributaria y la continuidad del régimen, evitando saltos abruptos entre categorías.

El mecanismo de ajuste basado en el IPC acumulado entre enero y junio —que rige para la segunda parte del año— permite alinear los topes de facturación y las cuotas a la evolución de los precios, ofreciendo mayor previsibilidad fiscal.

En este contexto, el Monotributo sigue siendo una herramienta clave para la formalización de trabajadores independientes y la simplificación de aportes en Argentina.

La transparencia en la actualización y la digitalización de los trámites consolidan un esquema de control más ágil, que busca acompañar la actividad económica sin afectar la sustentabilidad del sistema.