Misteriosa desaparición de un joven que llegó al trabajo, salió a comprar y nunca volvió

La última vez que vieron a Sergio Leonel Ramos, un joven de 20 años que vive en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, fue el lunes pasado. Ese día, se fue de la casa de su tía Janet para trabajar a una verdulería en Villa Lynch, en la que es empleado desde hace poco más de un mes, luego salió a comprar algo y desapareció misteriosamente. Por ahora, no hay un solo rastro de su paradero y la angustia crece.

La tía del joven indicó que la denuncia fue hecha en la Comisaría 3era de Villa Lynch luego de ver que Leonel, como prefiere que lo llamen, no regresaba. Al consultar con la verdulería en la que trabajaba desde principios de agosto, le indicaron que llegó, después se fue a comprar un jugo y que nunca regresó. Sin embargo, esa no fue la única versión que le dieron desde el comercio. Según la familiar, tanto los empleados como el encargado le comentaron distintos relatos de lo que pasó con su sobrino el lunes pasado antes de esfumarse. Las dudas en la familia crecen.

“La última vez que lo vi fue el lunes a la mañana. Salió de mi casa, se fue a la verdulería y quedó ahí. Ese día a la noche no volvió a mi casa. El martes a la noche yo estaba viendo que no volvía y entonces le mandé un mensaje a mi prima (la mamá de Leonel) para saber si se había ido a su casa en Lomas de Zamora. El miércoles a la mañana me despierto con el mensaje de mi prima de que el chico ahí no estaba y de que los amigos no saben nada”, relató Janet.

Desesperada, la mujer fue hasta la verdulería -ubicada en la calle Pedriel al 4200– para indagar un poco más. Se encontró con dos empleados que le dijeron que el lunes sí llegó al local, que estaba esperando el encargado, que se fue a comprar algo para tomar y que nunca más volvió.

“Ahí me fui hacer la denuncia a la comisaría y pidieron las cámaras”, agregó la tía. Fue entonces que comenzaron a aparecer las distintas versiones desde la verdulería. Cuando la Policía fue al comercio, le dijeron que había desaparecido el martes, luego el miércoles e incluso le llegaron a mencionar que Leonel se había ido con un barrendero. Todos datos que no pudieron confirmar. Janet cree que dicho barrendero no existe. La Policía por el momento investiga.

“A mi prima le dijeron otra cosa, después dijeron que el nene no trabaja ahí hace dos meses, lo cual es mentira porque hace dos meses ni siquiera estaba viviendo conmigo”, aclaró Janet.

En ese sentido, denunció que en la verdulería se contradicen en sus dichos y no han sabido explicar con certeza cómo fueron los últimos momentos que vieron Leonel. De igual manera, aclaró que entra en el campo de la especulación y sólo espera que aparezca cuanto antes.

“La policía está sobre el caso, trabajando muy bien. No se sabe nada, se lo chupó la tierra, no se sabe absolutamente nada, están queriendo seguir las cámaras, pero no se sabe nada del chico”, agregó.

Leonel trabajaba en la verdulería hace aproximadamente un mes y medio. Es de Lomas de Zamora pero se fue a vivir con su tía, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, por trabajo.

De acuerdo con Janet, le pagaban por día y recibía malos tratos por parte de sus empleadores. En estas semanas llegó a renunciar, pero por necesidad se vio obligado a nuevamente tomar el trabajo. Dijo que se trata de una verdulería que abre las 24 horas del día y que muchas veces, Leonel trabajaba de noche.

“Mi sobrino me contó que el tipo a veces lo hacía quedarse más tiempo y no le daba plata. Le dije que renunciara, lo hizo pero volvió. El dueño le dijo que le iba a pagar por semana, así lo obligaba a ir, llegó a trabajar cuatro días más y fue entonces que desapareció”, agregó la familiar en su diálogo con este medio.

Entre otros datos, Janet contó su sobrino no tenía celular y que su vida social en Loma Hermosa no era activa. Estaba únicamente en su casa y luego al trabajo. Sus amigos están en Lomas de Zamora. Tiene un hermano mellizo y otra hermana menor. El lunes vestía campera roja, un buzo color negro con capucha, pantalón deportivo negro y zapatillas blancas. “No tenía amigos en la zona. No tenía plata encima ni celular”, agregó.