Misterio: mientras buscaban a uno de los desaparecidos, se ve al presunto asesino serial de Jujuy en una foto

La Justicia se encuentra analizando un inquietante registro fotográfico obtenido el pasado 19 de junio en un sector de 8 de Marzo en el barrio Alto Comedero, cuando familiares y amigos de Juan Carlos González de 60 años, se encontraban por el lugar rastrillando y pidiendo por la aparición del empleado municipal desaparecido.

Durante aquella jornada, los presentes decidieron tomarse una fotografía grupal y de fondo, se puede observar a un hombre encapuchado empujando una carretilla.

Fotografía original con el pedido de Justicia por Juan González.

Aquel registro, en aquel momento pasó desapercibido, aunque cuando se conoció que Matías Jurado podría ser un asesino serial involucrado en la desaparición justamente de Juan Carlos González y al menos otras cuatro personas más, tomó relevancia.

La imagen fue aportada a la Justicia y los peritos forenses del Ministerio Público de la Acusación se encuentran analizando la fotografía, realizando comparaciones morfológicas de la persona que aparece trasladando la carretilla. Incluso esa misma herramienta, está siendo cuidadosamente examinada para establecer si se trata de la misma que encontraron en la vivienda de Jurado durante los registros en su domicilio.

Vale mencionar que entre las pistas mencionadas por el fiscal Regional Guillermo Beller en relación a la presente investigación, se dijo que el teléfono celular de Juan Carlos González impactó por última vez en la casa de Matías Jurado, lo que lleva a suponer a los investigadores sobre su participación en su desaparición.

En referencia a la imagen que se hizo pública, allegados del hombre de 60 años desaparecido, manifestaron que “nos llama la atención que esta persona estaba con capucha, con gorra. Como muy camuflado. Esto pasó cuando hacíamos un rastrillaje con la policía. Una señora recuerda que en la carretilla, esta persona llevaba bolsas negras”, dijeron y agregaron que “no pensábamos en esas cosas por ese tiempo, pensando en que alguien podría llevar algo raro en una carretilla”.

Ahora, todo aquello podría tomar otra relevancia y la Justicia no descarta ninguna posibilidad al momento de investigar el caso que conmocionó a todo un país.