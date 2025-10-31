Misterio en un campo de Santa Fe: encontró “líneas” de trigo desgranado y crece el desconcierto (Video)

Un extraño fenómeno sorprendió a un productor rural en la zona de Avellaneda, departamento General Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe. Cuando estaban por iniciar la cosecha de trigo, Raúl Zamer y su equipo descubrieron que una parte del lote presentaba una serie de líneas perfectamente trazadas que, vistas desde el aire, formaban una figura.

El hecho, que hasta el momento no tiene explicación, despertó curiosidad entre los trabajadores y los vecinos de la zona. “No podemos descifrar qué es. Es una sola huella ancha; pensamos que era una moto y lo descartamos, un vehículo tampoco, no se nota ningún rastro y la figura es muy precisa”, relató Zamer en diálogo con Aire Agro.

“Está totalmente desgranado, pero sin pisadas”

Lo que más desconcierta a los productores no es solo la forma de las marcas, sino el efecto que dejó sobre el cultivo. “Lo otro que detectamos es que donde está hecha la figura vemos el trigo desgranado. Tampoco se encuentran los granos en el suelo. Está totalmente desgranada la espiga”, explicó el productor, que lleva años trabajando en la zona.

Zamer comparó el fenómeno con lo que ocurre cuando una persona o una máquina pisa el trigo: “Si un ser humano o una cubierta la pisa, se ve que las espigas quedan armadas, no quedan cosechadas sin el grano. Quedan tumbadas, pero con el grano adentro. Acá en la huella está totalmente desgranado. Es un misterio”.

Sin rastros ni explicación técnica

Hasta el momento, no se encontraron explicaciones naturales o técnicas sobre el origen de las marcas. Los trabajadores recorrieron el campo completo, pero no hallaron huellas de neumáticos, pisadas humanas ni señales de maquinaria agrícola. Tampoco se registraron daños en el perímetro ni indicios de animales grandes que pudieran haber provocado el efecto.

El lote, según se detalló, estaba listo para cosechar, con el trigo en óptimas condiciones y sin antecedentes de vandalismo o fenómenos similares. “Revisamos toda la superficie y no hay nada que indique cómo se hizo esto. Es una figura muy precisa y el trigo desapareció de la espiga”, remarcó Zamer.

Misterio sin resolver en el norte santafesino

El curioso hallazgo despertó interés en la comunidad rural de la región, donde comenzaron a circular fotografías aéreas del campo que muestran las líneas que atraviesan el cultivo. Desde el aire, la figura se distingue con claridad, aunque su forma exacta aún no fue determinada.

Algunos vecinos recordaron que años atrás se habían reportado fenómenos similares en otras zonas agrícolas del país, pero en esta oportunidad el detalle del trigo desgranado sin rastros visibles agrega un elemento aún más desconcertante.

“Es la primera vez que vemos algo así. No hay explicación lógica por ahora. Vamos a seguir investigando, pero es algo fuera de lo común”, concluyó el productor.

