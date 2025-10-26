Misiones: ya son nueve los fallecidos, tres mujeres y seis hombres, por el choque del colectivo que cayó a un arroyo

El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó con un Ford Focus; el ómnibus cayó al arroyo Yazá y el automóvil quedó sobre la banquina.

Nueve personas fallecieron y 29 resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, entre Oberá y Campo Viera. Entre las víctimas fatales se encuentran seis hombres y tres mujeres. Dos de los lesionados fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas, mientras que el resto permanece en distintos centros de salud de la región. De acuerdo a lo que señalaron fuentes policiales, tres mujeres y seis hombres son las víctimas fatales.

El accidente se produjo alrededor de las 4:30, cuando un colectivo de doble piso de la empresa Sol del Norte, que circulaba de Oberá hacia Campo Viera, impactó contra un automóvil Ford Focus que transitaba en sentido contrario. Tras la colisión, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el vehículo menor quedó sobre la banquina.

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos de la Policía de Misiones, junto a Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y personal del Ministerio de Salud Pública, trabajan en el lugar para asistir a los heridos, rescatar a personas atrapadas dentro del colectivo y remover los vehículos. La empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que se realiza la identificación de víctimas y lesionados en coordinación con hospitales y dependencias intervinientes.

Según informaron los rescatistas, todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las tareas en el nivel inferior, donde permanecen algunas personas atrapadas.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permanece parcialmente habilitado, con un solo carril operativo. La Policía solicita a los automovilistas circular con precaución y, de ser posible, evitar la zona para facilitar las tareas de rescate y peritaje. Esta mañana se habilitó uno de los carriles a la altura del puente sobre el arroyo Yazá, luego de las labores de limpieza y asistencia.

Las pericias técnicas están a cargo de la Policía Científica y buscan determinar las causas del siniestro, incluyendo las condiciones climáticas al momento del accidente, ya que se registraba una espesa niebla que reducía la visibilidad sobre la calzada.