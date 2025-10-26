Misiones: un colectivo chocó a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 8 muertos

Un trágico siniestro vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Como consecuencia del violento impacto, hay al menos 8 muertos y 29 heridos, de cuales seis son hombres y dos son mujeres. Entre los fallecidos se encuentran cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.

Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) emitieron un comunicado de prensa que cita: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

De todas maneras, las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate. El ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.