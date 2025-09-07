Milei ya está en el búnker de La Libertad Avanza para recibir los resultados de las elecciones

Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei definió ir al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, y allí esperará la salida de los resultados desde el establecimiento.

Hasta esta tarde todavía no estaba definida su presencia. Supuestamente, en el entorno del mandatario buscaban cerciorarse de tener el panorama electoral completo con el que se iba a enfrentar Milei al momento de subirse al escenario. Aunque no lo confirman, es muy probable de que hable, tal y como lo hace en todas las ocasiones en las que participa de actividades partidarias.

Hasta ayer, desde el círculo presidencial insistían en que las dudas sobre la presencia de Milei en el búnker no obedecían a especulaciones sobre el desenlace electoral. Según los allegados al mandatario, la vacilación respondía a la intención de evitar “discriminar” a las demás secciones electorales si se concentra la atención en La Plata. Una versión poco verosímil si se tiene en cuenta que habrá un solo búnker y que el jefe de campaña, Sebastián Pareja, le solicitó a los candidatos de las ocho secciones que asistan a ese lugar.