Milei visitará Paraguay para reunirse con Peña y participar de la CPAC

Tras la reciente suspensión del viaje a Madrid previsto para este jueves, el presidente Javier Milei visitará Paraguay el próximo martes 16 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Con la agenda aún en pleno diseño, la idea del libertario es concretar una nueva bilateral con su par Santiago Peña, uno de los pocos con los mantiene sintonía ideológica de la región, y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Si bien ambas naciones manifestaron la necesidad de profundizar la relación bilateral, se espera que el bloque del Mercosur también integre el temario del tercer encuentro entre los dos mandatarios.

La CPAC se celebrará en la capital paraguaya el próximo 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton y nucleará a las principales figuras de derecha internacional.

El propio Peña figura entre los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay, cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares, los tickets generales, y los 5 mil dólares, los premium.

Pese a su paso exprés, el mandatario visitará el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras, y podría participar de un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aunque esta actividad aún no fue confirmada de manera oficial.

La convocatoria legislativa fue formalizada a través de una resolución firmada por el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quien convocó a una reunión conjunta de ambas cámaras el martes 16 a las 10 en la sala de sesiones.

Tras la suspensión de su cuarto viaje a España a raíz de la abultada derrota en las elecciones bonaerense, dónde participaría de un evento de VOX, el mandatario optó por la cercanía y volverá a desembarcar en Paraguay.

Se trata de la segunda visita a Asunción luego del viaje de abril de este año, oportunidad en la que Milei aprovechó para concretar una reunión, en la que destacó la afinidad ideológica y la gestión de Peña.

En aquella oportunidad, almorzó en el Salón Libertad del Palacio de Gobierno, desde donde sostuvo que Paraguay logro aplicar “diligentemente las ideas de la libertad económica” lo que atraía inversores y residentes. “Evidentemente algo están haciendo bien”, afirmó.