Milei viajó a los EEUU para regresar antes de las elecciones bonaerenses

Luego de que cerrara la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei emprendió su viaje a los Estados Unidos, con una agenda reducida que sufrió cambios en los últimos días. De esta manera, está previsto que se encuentre en el país para el domingo, día en que se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el mandatario partió este miércoles a las 23 horas hacia la ciudad de Los Ángeles. Previo de arribar a territorio estadounidense, está prevista una parada técnica en Lima, Perú.

El cronograma presidencial estipula que la llegada será este jueves a las 13 horas, de acuerdo con el horario de la costa oeste estadounidense, y de ahí se dirigirá hacia el lugar donde se alojará los siguientes días. Ya para las 17:30 horas se reunirá para almorzar con el astronauta Noel del Castro.

La siguiente actividad pactada en la agenda del Presidente corresponde a un encuentro con el titular del Instituto Milken, D. Michael Milken, que se celebrará a las 20:30 horas (hora local). Acto seguido, a las 21:15 horas, se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador Alejandro Oxenford y un grupo de líderes empresariales y de inversión.

Para las 23:00 horas, Milei tendrá sus últimas dos reuniones, las cuales están previstas que duren media hora cada una. La primera de ellas será con el vicepresidente de la petrolera estadounidense Chevron, Mark A. Nelson. Por último, mantendrá un encuentro con el empresario argentino Andy Kleinman.

De esta manera, se dará por concluida la gira presidencial por Estados Unidos, debido a que la comitiva abordará un vuelo de regreso a la Ciudad de Buenos Aires el viernes a las 14:00 horas, de acuerdo con el huso horario de la costa oeste. Así, aterrizarían a las 04:00 horas -horario argentino- del sábado.