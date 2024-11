Milei viajará a Montevideo por el Mercosur y pone en duda el acuerdo con la Unión Europea

Yamandú Orsi le dio la última pincelada de 2024 al planisferio político de América del Sur. El presidente electo de Uruguay asumirá su mandato en marzo del año que viene y marcará el regreso de la centroizquierda al poder. La región quedó incómoda para Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza aparece como el referente de la derecha ante un paisaje que completan Lula Da Silva, de Brasil, Santiago Peña, de Paraguay, y el saliente Luis Lacalle Pou. El paraguayo tiene empatía ideológica con su par argentino, aunque Argentina tiene un peso mayor en el continente. En ese marco tendrá lugar la Cumbre de Líderes del Mercosur que se hará la semana que viene en Montevideo. Se desarrollará en un escenario geopolítico en transición y con una incógnita que puede cambiar el futuro del bloque: la posibilidad de avanzar en la firma del Acuerdo con la Unión Europea.

Sobre el triunfo de Orsi, Argentina envió el saludo protocolar mediante la Cancillería. Milei tiene diferencias ideológicas con el presidente electo, proveniente del Frente Amplio de Pepe Mujica, pero buscará conservar el diálogo diplomático con la Torre Ejecutiva de Montevideo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, prepara por estas horas el viaje de Milei a Uruguay. La cumbre de presidentes está prevista para 6 de diciembre. El motivo es concretar el traspaso de la Presidencia Pro Tempore (PPT) de Luis Lacalle Pou a Javier Milei. Infobae pudo confirmar en Brasilia que Lula estará presente, así como también el paraguayo Peña. Será la primera vez que el Jefe de Estado argentino participe en una cumbre del Mercosur.

La última reunión de líderes fue en julio, en Asunción, y Milei no asistió. La ex canciller Diana Mondino participó en representación de la Argentina. Fue el único presidente que no estuvo y su ausencia quedó evidenciada en la foto de familia. Lacalle Pou le hizo un reproche público al libertario por no ir a la reunión en Paraguay. Para aplacar esa rispidez, Milei recibió 10 días después al mandatario uruguayo en la Casa Rosada.

En esta ocasión, el Jefe de Estado viajará para asumir la PPT. Será su primera cita en el marco del Mercosur y, algo no menor, su segundo encuentro personal con Lula después del frío saludo entre ambos durante el G20 de Río de Janeiro. Milei criticará en Montevideo el funcionamiento actual del bloque y expondrá su perspectiva sobre la geopolítica.