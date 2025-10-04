Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Milei se reunió con Macri y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Tras el encuentro en Olivos el domingo, Javier Milei volvió a recibir a Mauricio Macri en el mismo lugar y nuevamente acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque esta vez, sumó al cónclave la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se reencontró con el ex mandatario después de una larga guerra fría.

La charla se prolongó desde las pasadas las 17 hasta cerca de las 19. Y, apenas terminada, el Presidente publicó un mensaje en X para resumir la versión oficial de la reunión que, por los términos que usó, se llevó en buenos términos.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI), Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”, escribió el jefe de Estado.

Volvió a llamar “Presi” a Macri, luego de los enconos desatados el año pasado por los señalamientos a la gestión del líder de PRO; y por los destratos de la hermana de Milei a los amarillos en el armado electoral en la Ciudad, este año.

Había silencio esta noche en el entorno de Macri, pero quienes lo conocen bien y hablan seguido con él deslizaron que verían difícil que el ex mandatario no le hablara del tema de Espert, que recibió 200 mil dólares del empresario detenido por tráfico de drogas Fred Machado, y utilizó decenas de veces sus aviones y ayuda logística. “Mauricio lo detesta a Espert”, dijo alguien muy cercano.

En cualquier caso, desde la cúpula libertaria aseguraron que la opinión de Macri no influirá ninguna decisión en torno al caso del economista amigo del Presidente, que complica la elección libertaria. Esto a pesar de que prácticamente la totalidad del Gabinete, la tropa militante virtual y los aliados preferirían que el economista de un paso al costado -exepto el jefe de Estado, que anoche volvió a expresar públicamente su respaldo-.

En el entorno del jefe de Estado como en el del titular de PRO guardaban silencio esta noche sobre los pormenores de la conversación que se gestó, en buena parte, gracias a la intervención de Francos. El ministro coordinador, a diferencia de los hermanos, nunca perdió el contacto con el ex mandatario, y en cada discusión que se hizo pública, salió a intentar poner paños fríos, aunque en general sus intentos fueron infructuosos.

  • Allanan tres domicilios en Catamarca, por presuntas estafas vinculadas a EC SAPEM

    Allanan tres domicilios en Catamarca, por presuntas estafas vinculadas a EC SAPEM

    Numerarios de la División Ciberdelitos y de las Unidades Judiciales N° 9 y 11, se constituyeron este viernes en tres domicilios, uno ubicado en El Hueco, Fray Mamerto Esquiú, y en dos del Complejo Habitacional Valle Chico, donde se materializaron allanamientos. Durante las medidas practicadas, los policías incautaron dos teléfonos celulares marcas iPhone y Samsung,…

  • Milei se reunió con Macri y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

    Milei se reunió con Macri y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

    Tras el encuentro en Olivos el domingo, Javier Milei volvió a recibir a Mauricio Macri en el mismo lugar y nuevamente acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque esta vez, sumó al cónclave la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se reencontró con el ex mandatario después de una larga guerra fría. La charla se…

  • Catamarca: Salud llevó tranquilidad ante los casos del síndrome “manos, pies y boca”

    Catamarca: Salud llevó tranquilidad ante los casos del síndrome “manos, pies y boca”

    La referente provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dra. Verónica Di Giovanni, se refirió a la situación sanitaria tras la detección de casos del Síndrome manos, pies y boca. Dijo “que es una situación y esperable para la época. Es una enfermedad que puede aparecer en brote aunque puede aparecer todo el año, evoluciona…

  • CATA termina su primera semana con muchas visitas

    CATA termina su primera semana con muchas visitas

    Este viernes, CATA recibió la visita de postulantes al programa de formación de la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP) y de alumnos de cuarto grado A, B y C de la Escuela Primaria Nº 171 de Los Altos, en el marco de actividades educativas y culturales destinadas a conocer y valorar el patrimonio…

  • Catamarca: un hombre le pegó un tiro a otro durante una discusión callejera

    Catamarca: un hombre le pegó un tiro a otro durante una discusión callejera

    El hecho de sangre ocurrió esta tarde en Avellaneda y Tula y Avenida Güemes Este, donde un individuo identificado como Hugo Manzur (32),resultó con una herida de arma de fuego en una pierna, por lo debió ser asistido y trasladado al Hospital San Juan Bautista. El atacante pretendió darse a la fuga pero logró ser…

  • Catamarca: pasajeros quedaron varados en Chumbicha por desperfecto en colectivo con destino a Andalgalá

    Catamarca: pasajeros quedaron varados en Chumbicha por desperfecto en colectivo con destino a Andalgalá

    Este viernes, un grupo de pasajeros que viajaba desde la capital de la provincia hacia el Departamento Andalgalá, quedó varado en la localidad de Chumbicha luego de que el colectivo en el que se trasladaban sufriera un desperfecto mecánico. Según relataron los propios afectados, el inconveniente ocurrió a mitad de camino, y debieron esperar en…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3