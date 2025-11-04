Milei recibió las cartas credenciales del embajador de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei recibió este martes las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una breve ceremonia en Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.

En la misma oportunidad, Milei hizo lo propio además con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.

Se trata de un acto protocolar en el que el jefe de Estado recibe las credenciales correspondientes por parte del representante extranjero, y también de los enviados por Austria, Gerhard Mayer; Bélgica,Hubert Raymond Cooreman; la Unión Europea, Erik Hoeg; Gran Bretaña, David Seldon Cairns, y Suiza, Andrea Semadeni.