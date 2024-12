Milei presentó el Plan Nuclear: “Pretendemos ser pioneros en el mundo”

El presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino y aseguró que la Argentina será un protagonista relevante en el desarrollo de la energía nuclear. Durante el acto realizado en la Casa Rosada, Milei estuvo acompañado por el jefe del Consejo de Asesores, Demián Reidel, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

“La energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización. Después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal. Y nosotros no solo nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros precisamente para esta tarea”, señaló el Presidente.

Se anunció además la creación del Consejo Nuclear Argentino, presidido por Reidel e integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Defensa, Luis Petri y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle. El primer paso de este plan, se anunció, es la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha.

Milei, al tomar la palabra en la presentación oficial de ayer viernes, precisó: “El potencial de desarrollo en inteligencia artificial es tan inmenso que con la energía convencional no va a alcanzar para abastecer esta nueva demanda, por eso estamos convencidos que se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear, porque a pesar de las incontables campañas de desprestigio que algunas fundaciones internacionales han montado, la energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización”.

Luego, el mandatario completó: “Después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal y nosotros no solo no nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros. Precisamente para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel. Él ha sido el jefe de mi consejo de asesores a lo largo de este año y enfocado especialmente en pensar el largo plazo. Y hoy tengo el orgullo de presentarlo como responsable del plan nuclear argentino”.

Demián Reidel fue quien abrió el video oficial con el que el Gobierno dio a conocer la presentación del Plan Nuclear Argentino. “Es un plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como piedra angular del futuro energético argentino y mundial”, señaló al tomar la palabra.