Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump

El presidente Javier Milei despegó desde suelo argentino con rumbo a los Estados Unidos a última hora de este lunes 22 de septiembre. El vuelo partió a las 20.30 y tendrá como destino la ciudad de Nueva York. Allí, el jefe de Estado argentino tiene previsto exponer ante la asamblea de Naciones Unidas (ONU) que se realizará el día miércoles. El viaje también incluye una reunión de Estado con el presidente norteamericano Donald Trump.

El viaje de Milei estaba previsto inicialmente para el domingo. Sin embargo se pospuso un día. Durante la jornada del lunes, el presidente condujo una reunión de Gabinete y un nuevo encuentro de la mesa política de su gobierno. Las reuniones en Casa Rosada estuvieron atravesadas por el fuerte respaldo financiero que hizo público, en paralelo, el gobierno estadounidense a la gestión Milei.

Así, Trump ratificó que el libertario es un aliado estratégico en la región, y ese alineamiento geopolítico se traducirá, en breve, en un préstamo que le servirá al gobierno argentino para contener la presión cambiaria ante la demanda de dólares.

Si bien el crédito no se formalizó, la manifestación pública del secretario del tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la reacción en el mismo sentido de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tuvieron un impacto inmediato que calmó a los mercados, hizo bajar el precio del dólar por debajo del techo de la banda cambiaria e impulsó los bonos argentinos al alza.

Así, el ánimo en Casa Rosada también experimentó un cambio positivo. Ese es el contexto en el que el presidente Milei emprendió su viaje hacia los Estados Unidos.

La comitiva estará integrada por la secretaria general, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni, quienes llegarán a Manhattan el martes por la mañana.