Milei participa hoy jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio

El presidente Javier Milei participará este jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Milei será recibido al mediodía por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo pasado fue la primera mujer designada al frente de la organización que nuclea a las principales centrales empresarias del país.

El mandatario ya había hablado ante ese foro hace más de un año, el 15 de mayo de 2024, ocasión en que había prometido cerrar “todos los grifos de la emisión monetaria”.

“No le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”, expresó en aquella oportunidad ante los empresarios.