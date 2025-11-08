Milei llega hoy sábado a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira

El presidente Javier Milei participará este sábado 8 de noviembre en los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario tendrá una agenda acotada en el país vecino, a donde arriba por la mañana y del cual se retirará por la tarde tras las ceremonias oficiales.

La agenda del Presidente en Bolivia

17:35 hs: Arribará a la Ciudad de Buenos Aires.

9:30 hs: Parte en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde tiene previsto su arribo a las 10:20 hs.

11:00 hs: El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.

13:00 hs: Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

14:00 hs: Partirá el vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.