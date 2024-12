Milei llega hoy jueves a Tucumán con Karina: lo recibe Jaldo

El presidente Javier Milei termina el año con visitas a dos provincias motivado por invitaciones privadas y no por actividades oficiales. Recibirá este jueves en Tucumán el premio Juan Bautista Alberdi de la Fundación Federalismo y Libertad y al día siguiente asistirá en Córdoba a la inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio.



La última vez que el Presidente estuvo en Tucumán fue el 9 de julio último, cuando junto a 18 gobernadores firmó el Acta de Mayo.

La relación de Milei con la Fundación Federalismo y Libertad es de larga data. En marzo de 2014 fue a presentar un plan de reformas con el título “Política económica contrarreloj”, que escribió con Diego Giacomini y Federico Ferrelli Mazza.

Manuel Guisone, director general de la institución, recordó que una entrevista que dio Milei por entonces fue la “primera que circuló masivamente”. Aquella vez, el ahora jefe del Estado señaló: “Lo que nosotros proponemos es un programa de estabilización que no tenga costos sociales. Este programa de ajustes que proponemos va a destrozar la tasa de inflación. No solo la va a dejar por debajo del 5% y, además, no va a generar recesión”.

Hasta 2019, Milei fue todos los años a las reuniones de la fundación. En pandemia participó vía zoom y en el 2022 regresó a la provincia con una agenda política, ya en campaña para las elecciones presidenciales.

En la cena de este jueves, que se realizará en un hotel de la zona del Parque 9 de Julio, Milei expondrá y luego regresará a Buenos Aires. Lo acompañará Karina Milei y está confirmado también el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, que es tucumano y evalúa competir electoralmente en el distrito en 2025.

El Presidente recibirá el premio Alberdi que la entidad otorga cada año a quienes “hayan hecho contribuciones al avance de una sociedad más libre”. Recibieron alguna vez el mismo galardón, por ejemplo, los ex presidentes uruguayos Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, Juan José Sebreli y José Luis Espert.

Al día siguiente, el viernes, Milei llegará por cuarta vez a la ciudad de Córdoba, donde estuvo para el acto del 25 de Mayo (cuando no pudo presentar el Acta), por los incendios en Punilla y por una invitación de la Fundación Mediterránea. Ahora hablará alrededor de una hora en la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio, muy cerca del aeropuerto.

El gobernador Llaryora recibirá a Milei. Después, el Presidente hará su presentación y se irá. Habrá unas 400 personas. Además de su hermana, lo acompañaría Manuel Adorni. Los legisladores nacionales que estarán son Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Soledad Carrizo, Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni. Alberto Benegas Lynch también será de la partida, invitado por Tagle.

El próximo año Córdoba -distrito en donde Milei sacó la mayor diferencia en la segunda vuelta después de la Antártida- renueva nueve bancas de diputados nacionales. Actualmente seis de esas bancas son de Cambiemos (incluida la de Rodrigo de Loredo, quien ya lanzó su candidatura a gobernador); dos de Hacemos por Córdoba (una es la de Natalia de la Sota) y una de Unión por la Patria.