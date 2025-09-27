Milei inauguró la FIT en la Rural: “Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”

El presidente Javier Milei retomó hoy sus actividades oficiales en el país, tras su gira por Estados Unidos, en la que obtuvo un fuerte respaldo del gobierno de Donald Trump e intervino con un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El mandatario encabezó este mediodía la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires entre el 27 y el 30 de septiembre y que reúne a referentes internacionales del sector turístico.

Allí, el mandatario volvió a defender su política económica, dijo que es necesario una reforma fiscal y laboral, y pidió “no aflojar” porque, dijo, “estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”.

“Es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”, aseveró durante su discurso de menos de 10 minutos.

Enseguida, el mandatario agregó: “Nuestro Gobierno tiene todo lo mencionado muy claro. Por eso hicimos el ordenamiento económico que hicimos y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se vuelva un país competitivo y pueda florecer libremente la prosperidad. Por eso también tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes. Tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.