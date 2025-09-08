Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

El presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza, en La Plata, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, que arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo. El libertario ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos.

Milei se mostró acompañado por algunos de los integrantes de su gabinete, con quienes se abrazó arriba del escenario, gesto que contrastó con un apretón de manos breve con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo en un tono autocrítico el jefe de Estado.

“Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, introdujo el libertario. El énfasis en los errores políticos fue interpretado como una clara identificación de cuáles consideran en La Libertad Avanza que fueron los motivos de la derrota alrededor del presidente.

“Se abusó de su imagen para exponerlo frente al aparato de Kicillof”, dejaron trascender en el búnker libertario, en un señalamiento que tuvo al armador Sebastián Pareja como principal apuntado.

Además, hubo consenso en que las acusaciones de corrupción que involucraron a la familia Menem jugaron un papel decisivo en las semanas previas. “El escándalo de las coimas no perdonó”, fue el comentario que más se oyó entre los que se quedaron a esperar las palabras del presidente tras la derrota bonaerense.

Esa lectura pareció confirmarse con el gesto frío que le dedicó Milei al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, antes de comenzar con su alocución.

Desde arriba del escenario, en tanto, el jefe de Estado continuó con la breve lectura de la derrota frente al peronismo. “Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo Milei.

En consecuencia consideró que el peronismo, a pesar del triunfo, ha tocado su techo. “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, afirmó el presidente.

Por lo tanto, para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.

El presidente Milei brindó su discurso post derrota electoral, que se prolongó por seis minutos aproximadamente. Estuvo acompañado por el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cuneo Libarona. Además, subió al escenario en La Plata el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien el intercambio fue menos efusivo.

  • “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    Luego de la difusión de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se subió al escenario con todos los integrantes del Poder Ejecutivo, como también a los intendentes y los principales candidatos que participaron en las secciones. En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: “Es para…

  • Catamarca: detienen a un joven de 20 años por violencia de género

    Catamarca: detienen a un joven de 20 años por violencia de género

    En el mediodía de hoy, a las 12:00, por requerimiento del SAE-911, numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se constituyeron en el pasaje 1° de Mayo S/N°, donde dialogaron con una joven mujer de 25 años de edad, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente. De inmediato y en el lugar, los uniformados procedieron a…

  • Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

    Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

    El presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza, en La Plata, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, que arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo. El libertario ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos. Milei se mostró acompañado por algunos de los integrantes de su gabinete, con…

  • Categórico triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el Gobierno libertario

    Categórico triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el Gobierno libertario

    Fuerza Patria se impone con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También gana en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava. El gobernador impuso su estrategia y acertó. El gobierno libertario volvió a sufrir una derrota categórica y hay cuestionamientos al…

  • Milei ya está en el búnker de La Libertad Avanza para recibir los resultados de las elecciones

    Milei ya está en el búnker de La Libertad Avanza para recibir los resultados de las elecciones

    Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei definió ir al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, y allí esperará la salida de los resultados desde el establecimiento. Hasta esta tarde todavía no estaba definida su presencia. Supuestamente, en el entorno del mandatario buscaban cerciorarse de tener el panorama electoral completo con…

  • La Libertad Avanza aguarda con cautela los primeros resultados electorales

    La Libertad Avanza aguarda con cautela los primeros resultados electorales

     La Libertad Avanza se reúne en el búnker que se instaló en la localidad de Gonnet, en La Plata. Allí se espera la participación de todos los candidatos que participaron de los comicios y los dirigentes más importantes del partido. Finalmente, tras algunas dudas que se generaron, se confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el búnker y…