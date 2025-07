Milei habló en la inauguración del mayor templo evangélico del país: “El Estado es la representación del Maligno en la Tierra”

El presidente Javier Milei participó este sábado en Chaco de la inauguración del “Portal del Cielo”, el nuevo templo de la Iglesia Cristiana Internacional, con capacidad para 15.000 personas sentadas. Se trata del más grande de ese tipo del país.

Durante su discurso, el mandatario aprovechó para criticar con dureza a la izquierda, al socialismo y a la idea de justicia social. Además, dijo que en Argentina, “el que reparte se queda con la mejor parte”, pero aseguró que “por suerte están empezando a caer presos”.

“La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente en su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad”, apuntó Milei en el inicio de sus presentación.

Además, citó a algunos de sus economistas de cabecera, como Thomas Sowell y Jesús Huerta de Soto, para cuestionar el concepto de justicia social, sobre la que dijo que es un “pecado capital”.

“Ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. ¿Y en el fondo, de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bienpensante, pero no deja de ser un pecado capital, como diría en algún momento Thomas Sowell. También, ¿desde cuando la envidia dejó de ser un pecado para capital, para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras”, subrayó.

Si bien no apuntó directamente contra el peronismo y englobó todo el pensamiento opuesto al suyo en “la izquierda”, quedó claro que Milei apuntó contra el movimiento nacional y popular cuando apeló a la frase “donde hay una necesidad nace un derecho”, atribuida a Eva Perón.

“Pensemos que si a cada necesidad le corresponde un derecho y las necesidades son potencialmente infinitas, entonces no existen en el mundo recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos”, comentó el presidente, y agregó: “Durante las últimas décadas, la izquierda impuso un discurso único acerca de la justicia, entendida exclusivamente en términos distributivos. Pero este no es el verdadero significado de justicia, porque es intrínsecamente injusto. Porque para darle a los unos hay que quitarle a los otros. Y porque, como en Argentina hemos aprendido por las malas, el que reparte se queda con la mejor parte. Pero por suerte están empezando a caer presos”.

Cargado de referencias bíblicas y exaltación de la cultura judeocristiana, Milei basó su discurso en lo que llama la “batalla cultural”, a la que este sábado ubicó en uno de los “tres frentes” de su gobierno.

“La batalla cultural es quizás el más adverso de todos los frentes en los que combatimos, porque es un terreno invisible y donde ideas de distinto tipo y origen colonizan desde hace tiempo la mente de las personas, muchas veces sin que ésta se dé cuenta. De la Ilustración en adelante”, comentó.

“Hubo en el mundo occidental un alineamiento espontáneo entre las ideas de la libertad de nuestra cultura y el desarrollo económico y social de nuestras sociedades de la mano del capitalismo de libre empresa. Pero en las últimas décadas la izquierda dio de forma sostenida y efectiva su batalla cultural y lamentablemente ganó. Se convirtió en hegemonía, un relativismo cultural y moral sobre aquellos valores y principios que ordenan a nuestras sociedades desde niños”, agregó.

Milei aseguró que bajo este sistema “se renunció a la cultura del trabajo, se renunció al ahorro, se renunció al valor sagrado de nuestra propia palabra e incluso al bien como valor supremo. Y se reemplazaron estos valores por quimeras”.

Luego detalló: “Al amor al trabajo se le opuso la fetichización del ocio. El ahorro se lo cambió por el gasto descontrolado, el endeudamiento irresponsable y frente a la verdad se dirigió la mentira. Pero esto no es gratuito porque estos son los conceptos elementales que permitieron a nuestros ancestros cosechar lo que se sembraron y dejar un legado”.

Milei aseguró que “la izquierda ha pretendido a lo largo de la historia imponer por la fuerza lo que el hombre debería hacer” y los acusó de no ver “la realidad por lo que es, sino por lo que les gustaría que fuera” por lo que “usan esto a su favor para construir un relato en el cual ellos, a través del poder del Estado tienen la potestad de doblegar la realidad misma”.

El presidente argentino remarcó que las “ideas nefastas” de la izquierda “se transmiten y se propagan como parásitos, instalándose en la mente de millones de seres humanos gracias a décadas de esfuerzo propagandístico por parte de políticos, empresarios, sindicatos y otros integrantes de la casta”.

Además, retomó su idea de que “el Estado es la representación del Maligno en la Tierra” y expresó: “La ideología del Estado omnipresente propone al Estado como una suerte de Dios que puede traer el paraíso a la vida terrenal si le rindiéramos pleitesía”.

Y dijo que “el verdadero resultado de empoderar al Estado, en última instancia, es que se rompa el vínculo entre el trabajo y la recompensa, entre la virtud y la felicidad”.

El mandatario subrayó que “cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria” y llamó a los fieles que asistieron a la charla a “despertemos a la fe, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Es más, porque además, en el clientelismo Dios que se aboga tanto repartir beneficios sin la medida del mérito alguno, hasta más allá de la conveniencia política de quien reparte”.

Milei también tuvo un momento para agradecer al gobernador de Chaco, Leandro Zdero: “Las elecciones de 2023 no fueron más que el reencuentro del pueblo argentino con los valores de la libertad y su rechazo a este falso dios del Estado. Lo fueron a nivel nacional y también especialmente en la provincia del Chaco. Felicitaciones, gobernador Zdero”.

El evento forma parte del Congreso Mundial de “Invasión del Amor de Dios”, un encuentro de liderazgo cristiano que se extenderá durante dos días y cuya mayor expectativa radica en la presencia del jefe de Estado.

Para acceder al resto del congreso se requiere adquirir entradas que oscilan entre $30.000 y $100.000 en las áreas VIP. Las localidades más económicas (Kids, a $20.000) ya están agotadas.