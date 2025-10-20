Radio TV Valle Viejo
Milei felicitó a Rodrigo Paz y dijo que Bolivia deja atrás “20 años del fracasado modelo del socialismo”

El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Rodrigo Paz Pereira, quien se impuso en las elecciones presidenciales en Bolivia. El jefe de Estado argentino resaltó que el país vecino “deja atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo”, que “tanto daño le ha hecho” a la región.

A través de su cuenta de X el líder libertario expresó: “Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”.

Y luego añadió, respecto a la fuerza MAS de Evo Morales: “Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del ’socialismo del siglo XXI’ que tanto daño le ha hecho a nuestra región”.

El mandatario sostuvo que el país vecino “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”.

“Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región”, agregó el Presidente, quien por último le deseó al mandatario electo boliviano “el mayor de los éxitos en su gestión”. 

Por su parte, la Cancillería, a cargo de Gerardo Werthein, emitió un comunicado en el que el Gobierno “celebra la expresión libre y soberana del pueblo de Bolivia y confía en que esta nueva etapa contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática y al bienestar de todos los bolivianos”.

En el inicio del texto, el ministerio de Relaciones Exteriores celebró la “jornada ejemplar” que, aseguró, “reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas”.

Por su parte, en el cierre expresó: “La Argentina renueva su compromiso de seguir trabajando junto al nuevo gobierno boliviano para construir una relación cercana y constructiva, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región”.

Paz Pereira se impuso en los comicios de este domingo al candidato de ultra derecha Jorge “Tuto” Quiroga por una diferencia cercana a los 10 puntos. El nuevo presidente asumirá en 19 días, el 8 de noviembre, que marca la salida del poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de 20 años de hegemonía, con victorias siempre por arriba del 50% de los votos.

