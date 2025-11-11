Radio TV Valle Viejo
Milei evalúa desdoblar las extraordinarias: Presupuesto, reformas y el nuevo Código Penal

En Casa Rosada piensan en un potencial desdoblamiento de las fechas para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspiran a sancionar en el segundo tramo de la gestión. 

El Gobierno quiere tratar el Presupuesto 2026 durante diciembre, desde el 10 al 31 del mes, e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

En los planes, el presidente Javier Milei busca cambiar el régimen y blindar la normativa simplificada del impuesto a las Ganancias para los que tienen dólares fuera del sistema financiero los reintroduzcan sin recibir sanciones económicas ni persecuciones penales.

Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un parate y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero. 

Para el segundo mes del año, la administración libertaria apuesta a tratar las reformas de segunda generación, aún sin brindar precisiones del detalle de las mismas, y trabaja para aprobar cambios tributarios, laborales y en última instancia, previsionales.  

Otra “transformación” clave que intentarán pasar en febrero son las modificaciones al Código Penal, en las que trabajó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para endurecer las penas, combatir el narcotráfico y la corrupción, entre otros puntos. 

En los nuevos contactos con los gobernadores establecidos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, los flamantes funcionarios receptaron la insistencia por aprobar el decreto para aplicar cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares, con la idea de extender las áreas habilitadas de explotación.

“Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, reclamó Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, a la salida de su visita a Casa Rosada.

Sin embargo, no es el único. También adhieren al pedido las autoridades de las provincias mineras de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.  

A la espera de la formalización del llamado a prolongar las sesiones, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la reciente electa senadora Patricia Bullrich, quien a partir del 10 de diciembre se transformará en la jefa de bloque de La Libertad Avanza, ya activan sus primeras reuniones para avanzar en la resolución del temario durante el primer tramo del año. 

