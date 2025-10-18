Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de campaña en la localidad de Yerba Buena de la provincia de Tucumán y arengó a la militancia libertaria al asegurar que en las elecciones del 26 de octubre es “libertad o la esclavitud del kirchnerismo”.

“Abrazamos las ideas de la libertad o volvemos a la barbarie kirchnerista. Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchenristas”, sentenció Milei ante la militancia libertaria que se dio cita para respaldar la campaña del oficialismo nacional.

Con un megáfono en la mano, el Presidente dijo que entiende que la sociedad está “atravesando un momento duro”, pero destacó que “nunca” planteó que “iba a ser fácil”.

“Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen: hagamos que el esfuerzo valga la pena”, pidió el mandatario.

Y resaltó los logros de su administración: “Este modelo bajo la inflación y la pobreza. Sigamos abrazando este modelo y hagamos a Argentina grande de nuevo”.

“No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, cerró Milei en medio de un hervidero de personas que con banderas y cánticos apoyaron el encuentro de campaña.