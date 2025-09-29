Radio TV Valle Viejo
Milei en Tierra del Fuego: “¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?”

El presidente Javier Milei visitó este lunes Tierra del Fuego, con una agenda que incluyó un recorrido por empresas locales, definiciones sobre el rumbo económico nacional y un mensaje enfático sobre la necesidad de dejar atrás el pasado en las próximas elecciones legislativas. En ese contexto, mantuvo un diálogo con la fm local Aire Libre, en el que se refirió a las críticas y resistencias que enfrenta su gestión, atribuyéndolas a la magnitud de las reformas que impulsa. “Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar”, afirmó.

El jefe de Estado destacó una vez más los logros alcanzados por su gestión, poniéndolos en contraste con la herencia recibida. “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.

En ese punto subrayó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino”, insistió Milei y pidió que la ciudadanía lo acompañe.

Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas… ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, expresó el presidente Milei.

Más adelante se refirió a la situación de la industria fueguina. Allí identificó al sindicalismo argentino como un actor alineado con intereses políticos y con lo que denominó “el partido del Estado”, un modelo que, según él, ha llevado al país de la prosperidad al subdesarrollo durante las últimas siete u ocho décadas. Frente a las movilizaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros sectores, Milei sostuvo que su administración representa “la esperanza de un futuro mejor” y defendió los resultados obtenidos hasta el momento: “Lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan”.

