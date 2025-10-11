Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Milei en Chaco alertó sobre volver “al modelo del pasado con argentinos mendigando”

El presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y llamó a respaldar la “gesta histórica” de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre

La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía, dos horas después del horario previsto, caminando entre los militantes libertarios. Se acercó hasta el lugar del acto acompañado por su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien se había reunido minutos antes de la actividad partidaria.

En su discurso, el libertario pidió a sus seguidores que lo siguieran “acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente“, destacando que “sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido”. Y enfatizó el momento actual, señalando: “Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena“.

El mensaje presidencial se centró en la importancia de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, delineando una clara dicotomía ante la militancia. “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando“, sentenció Milei.

Milei también destacó los avances de su administración, afirmando: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos“.

Tras su actividad en Chaco, el presidente viajará a Corrientes durante la tarde, donde también se reuniría con los candidatos locales de cara a la contienda electoral.

  • Milei en Chaco alertó sobre volver “al modelo del pasado con argentinos mendigando”

    Milei en Chaco alertó sobre volver “al modelo del pasado con argentinos mendigando”

    El presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y llamó a respaldar la “gesta histórica” de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.  La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía,…

  • La Cámara Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

    La Cámara Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

    La Cámara Nacional Electoral revocó hoy una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre. El tribunal fundamentó su decisión en…

  • Otro policía de Catamarca salvó la vida de un bebé broncoaspirado: fue en el Sur capitalino

    Otro policía de Catamarca salvó la vida de un bebé broncoaspirado: fue en el Sur capitalino

    En la noche de ayer, a las 21:00, por solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima Primera, conjuntamente con sus pares de la División Guardia Infantería de la Policía de la Provincia, se hicieron presentes en un domicilio de la Avenida Bicentenario, Manzana “H” del Loteo Parque Sur, donde solicitaban la presencia policial. En el lugar, los policías observaron a…

  • Policías de Catamarca asistieron a un niño que se había broncoaspirado y le salvaron la vida

    Policías de Catamarca asistieron a un niño que se había broncoaspirado y le salvaron la vida

    Durante la mañana de ayer, ingresó un llamado telefónico al SAE-911, donde una mujer manifestó que su pequeño hijo de 1 año y 10 meses de vida, se habría broncoaspirado mientras lo amamantaba. Rápidamente, la Sargento Ayudante de Policía Liliana Bustamante activó el protocolo de asistencia y le indicó a la madre los pasos a realizar para un…

  • Carrefour replantea su salida del país y los changuitos dan una pista sobre qué harán

    Carrefour replantea su salida del país y los changuitos dan una pista sobre qué harán

    Los clientes que van a los markets de Carrefour dejan huella visible sobre sus nuevos hábitos de consumo, no sólo en el ticket promedio (que en todo el primer trimestre de 2025 fue inferior a diciembre), sino en las entradas: sobran los changuitos grandes y escasean los más chicos, que hasta son esperados en las…

  • Catamarca: detienen a un hombre por golpear a su pareja

    Catamarca: detienen a un hombre por golpear a su pareja

    A la 01:55 de la madrugada de hoy, alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron hasta el Club Defensores del Norte, ubicado en la esquina de la avenida Maximio Victoria y calle Manuel Gardel, donde aprehendieron a un sujeto de 31 años de edad, debido a que fue sindicado como el presunto autor de haber agredido físicamente a su pareja,…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3