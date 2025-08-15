Milei: “El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”

El presidente Javier Milei se puso hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema fue, cómo lo expuso la primera foto oficial, “kirchnerismo nunca más”, eje sobre el que giraron todos los discursos, con una particular vehemencia en la intervención final del jefe de Estado.

El presidente no se movió de sus críticas directas a las gestiones kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en la seguridad.

“Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre. Convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, arengó.

“PBA es una provincia donde hubo un robo cada 4 minutos, lo que generó constantes paro de colectiveros en reclamo de una mejor seguridad en las calles. Los bonaerenses no solo tienen que andar cuidando a cada paso que no les roben lo ya ganado, sino que también tienen que hacer malabares para poder seguir trabajando”, sostuvo.

En otro pasaje de su discurso, el presidente insultó al gobernador de Buenos Aires. Lo hizo al criticar las prestaciones de la gestión bonaerense.

“Tan acostumbrados están los bonaerenses a este presente desgarrador que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor. Los bonaerenses que tienen miedo, huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia. Aquellos que no pueden hacerlo, sufren la falla constante de los servicios que debería proveer el famoso Estado presente. Ese famoso estado presente que los kirchnerista tanto defienden”, afirmó Milei.

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provinica, e comunista enano Kicillof”, añadió