Milei: “El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”

El presidente Javier Milei se puso hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema fue, cómo lo expuso la primera foto oficial, “kirchnerismo nunca más”, eje sobre el que giraron todos los discursos, con una particular vehemencia en la intervención final del jefe de Estado.

El presidente no se movió de sus críticas directas a las gestiones kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en la seguridad.

“Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre. Convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, arengó.

“PBA es una provincia donde hubo un robo cada 4 minutos, lo que generó constantes paro de colectiveros en reclamo de una mejor seguridad en las calles. Los bonaerenses no solo tienen que andar cuidando a cada paso que no les roben lo ya ganado, sino que también tienen que hacer malabares para poder seguir trabajando”, sostuvo.

En otro pasaje de su discurso, el presidente insultó al gobernador de Buenos Aires. Lo hizo al criticar las prestaciones de la gestión bonaerense.

“Tan acostumbrados están los bonaerenses a este presente desgarrador que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor. Los bonaerenses que tienen miedo, huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia. Aquellos que no pueden hacerlo, sufren la falla constante de los servicios que debería proveer el famoso Estado presente. Ese famoso estado presente que los kirchnerista tanto defienden”, afirmó Milei.

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provinica, e comunista enano Kicillof”, añadió

    El Millonario y el Gumarelo no se sacaron diferencias en Asunción y todo se definirá en una semana en Núñez. El ganador casi seguro chocará en cuartos con Palmeiras, que vapuleó a Universitario en Perú. River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción en un encuentro válido por la ida…

    Central Córdoba venció 1-0 a Lanús en el Estadio Madre de Ciudades en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La llave se definirá la semana próxima en la Fortaleza Granate. El gol de Central Córdoba: a los 57 minutos, tras un tiro de esquina desde la izquierda, José Florentín asistió de cabeza a Gastón Verón que la bajó…

    El presidente Javier Milei se puso hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar…

    En las últimas horas trascendió que un concejal del Departamento El Alto habría sido denunciado en sede judicial por presunto abuso y acoso de índole sexual. Según el testimonio incorporado a la causa, una mujer habría manifestado que el episodio ocurrió en el interior de un comercio que pertenecería al edil, donde se habría encontrado…

    El presidente Javier Milei apuntó esta noche contra el dueño del laboratorio HLB Pharma detrás del escándalo del fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro, a quien calificó como “un eterno socio kirchnerista” y consideró que existe un “encubrimiento atroz” sobre el empresario. “No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro,…

    La Vocería Presidencial a cargo de Manuel Adorni emitió este jueves un durísimo comunicado en el que pide la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, a quien califica como “el Señor del Fentanilo”, y advirtió que si el juez de la causa, Ernesto Kreplak, no ordena su arresto en los próximos…