Milei: “El Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo”

El presidente Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo luego de la votación de ayer en Diputados que revirtió el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora el tema debe ser discutido por el Senado. De acuerdo a la visión del mandatario, el “Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo”, que busca “romper la economía” para perjudicarlo electoralmente. “Ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”, aseveró frente a empresarios en la reunión del Council of The Américas que se realiza este jueves en Buenos Aires. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para hablar de las elecciones.

“Si ustedes miran los números de las encuestas, van a entender lo que está pasando, van a entender cada una de las cosas que está pasando. Porque es muy simple: estamos en un momento bisagra”, introdujo el mandatario.

Y desarrolló: “Estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 7 de septiembre, porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”.