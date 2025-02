Milei dijo que “Kicillof convirtió a su provincia en un baño de sangre” y que “Cristina es de cabotaje, solo la conocen en la Argentina”

El presidente Javier Milei habló este lunes sobre la inseguridad en territorio bonaerense, dijo que la Provincia está sumida en un “baño de sangre” y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por los últimos asesinatos. En una entrevista que ofreció a LN+, y a la luz de los crímenes de Lucas Aguilar, Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, el mandatario tildó al jefe provincia de “inútil con visión a favor de los delincuentes”. Cuestionó también la presencia de Kicillof en la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que se realizó el sábado en Plaza de Mayo, y opinó que el gobernador es parte del “problema de la Argentina y no de la solución”.

Milei sostuvo que quienes participaron son “odiadores del Gobierno” -entre ellos mencionó a los sindicalistas- y puntualizó en el gobernador de la Provincia. “La Provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas. Y sin embargo Kicillof prefirió hacer ruido político en una marcha. Y no estaba solo. Lo acompañaba el tren fantasma que compone también [Martín] Lousteau, [Horacio Rodríguez] Larreta, [Leandro] Santoro, [Elisa] Carrió, La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner. Yo, mientras tanto, me dedicaba a trabajar”. Lamentó que lo hayan sacado “de contexto” en su discurso de Davos. Sin embargo, insistió: “Si no adherís a la ideología de género, no sos ni homofóbico ni transfóbico. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos”.

El jefe de Estado volvió a pronunciarse sobre la inseguridad en territorio bonaerense. Enfatizó que en “la Argentina es un país federal” e instó al gobernador a “hacerse responsable de la parte que le toca”.

“Yo avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón. El tiene una visión similar a la del juez Zaffaroni. Está a favor de los delincuentes. Y la gente responde a esos incentivos”, acotó Milei. Respecto de si ayudaría al mandatario en caso de que se lo solicitara, aclaro: “Si tengo que ayudar, ayudo. La cuestión es que él es parte del problema y no de la solución”.

Las críticas del Presidente no estuvieron destinadas únicamente hacia Kicillof y los participantes de la marcha del sábado -que se originó a raíz de las palabras de Milei contra el “wokismo” en Davos. El líder de La Libertad Avanza (LLA) atacó una vez más al periodismo, hizo un breve comentario peyorativo sobre la cantante Lali Espósito y le restó importancia a la figura de Cristina Kirchner: “No me importa lo que diga ella cualquier otro político. Es todo chiquitaje, cabotaje. Estoy para discutir otra cosa. Son muy cabotaje. Son muy poca cosa. Cristina es de cabotaje. Es conocida solo en Argentina. Nadie reconoce en ella un líder de nada”.

En lo que concierne a su administración, y a poco más de un año desde su desembarco en el Ejecutivo, Milei destacó avances en materia de reducción del Estado, política fiscal y monetaria. Reconoció haber recibido elogios tanto de republicanos como demócratas en su participación de la ceremonia de asunción de Donald Trump, que se celebró el pasado enero. También confesó que le llegó un pedido de la premier italiana Giorgia Meloni para que Federico Sturzenegger -ministro de Desregulación y Transformación del Estado- viaje a Europa y exponga sobre un modelo que hoy es “referencia en todas partes del mundo”.

De cara a los comicios legislativos, insistió en que su relación tanto con el expresidente Mauricio Macri como con el Pro es muy buena: “Macri posicionó muy bien a la Argentina frente al mundo. La última vez que nos comunicamos fue cuando me mandó un mensaje felicitándome por la baja de retenciones. Lo mismo puedo decir sobre la gente del Pro. No tengo ningún problema con ellos. Para ambos casos, existe una excelente relación y pretendo que siga siendo así”.

El mandatario se refirió también a un nuevo acuerdo con el FMI y la fecha de salida del cepo: “Estamos trabajando en avanzar en un acuerdo. Pero también tenemos la convicción de que, para que a la Argentina le vaya bien, depende solo de Argentina. Nuestra política es dureza en lo fiscal, no negociar el déficit cero y mantener una política monetaria dura. Si después tenemos puentes financieros para acelerar, bienvenido sea. Sin la ayuda del Fondo, el 1 de enero de 2026 el cepo va a dejar de existir. Ahora, si hay desembolso del Fondo, podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa”.

Entre otras cosas que atañen a la agenda económico, anticipó que impuestos como las retenciones -actualmente gozan de una baja temporal-, van a continuar disminuyendo a medida que “la economía crezca y nuestro Gobierno se vea dotado de más recursos”. Celebró asimismo que su administración haya sacado a “10 millones de personas de la pobreza” y aseguró que “el problema de la inflación no esta resuelto” y “hay que seguir trabajando para erradicarla”.

Se jactó además de haber cumplido con el 78% de las promesas que hizo en campaña y adelantó la futura puesta en marcha del DNU 70/25. “Tenemos pensado, por ejemplo, ir contra 50 organismos del Estado. Al 60% estamos buscando cerrarlos, mientras que el resto los transformaremos o fusionaremos. Otro tema importantísimo. Argentina tiene 27 mil leyes vigentes, 70 mil decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método de Elon Musk. Vamos a pedirle a cada dependencia que haga una especie de desglose de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, el resto se va a derogar”.

Milei dedicó gran parte del diálogo con LN+ a responder ataques que recibió por su discurso en Davos: “A partir de lo que dije el pasado 23 de enero, estos colectivos inventaron una mentira sobre mi persona, una falacia del hombre de paja. En este caso, editaron parte de mi discurso de 29 minutos. Hay un fragmento que dedico a demoler el edificio woke y cuestiones de género. Dura cerca de 1 minuto y medio. Ellos tomaron uno de los ejemplos, que tiene una extensión de 14 segundos, y le pusieron un remate de la parte final de este bloque”.

“A partir de esa mentira, los medios odiadores del Gobierno, que están enojados porque les quité la pauta, propagaron una mentira. Así se gestó una marcha en la que terminaron apareciendo las mismas caras siniestras de siempre. Fue una movilización en la que se veían banderas del Partido Comunista, que asesinaban homosexuales. Había también banderas de Palestina. Terminó siendo una convocatoria política donde se juntaron todos los anti Milei. El hecho de que se tengan que juntar todos para enfrentarme muestra una situación de enorme debilidad. Esto es la falacia del hombre de paja. Dicen que vos dijiste algo que no dijiste y a partir de eso te critican. Es una declaración de inferioridad. Si vos para atacar a un tipo tenés que mentir sobre esa persona…”, completó.