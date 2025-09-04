Radio TV Valle Viejo
Milei dijo que hay “empate técnico” en PBA y defendió a Karina

El presidente Javier Milei encabezó hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.

El mandatario tuvo a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrolló en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui, una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

En su discurso, el presidente giró sobre tres ejes: críticas al kirchnerismo, defensa de su hermana Karina Milei ante las acusaciones de corrupción y llamado a la participación electoral para el próximo domingo.

El presidente reiteró en varias oportunidades que la concurrencia a las urnas este domingo es clave para el desempeño electoral de los candidatos de La Libertad Avanza.

“Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarles sus sueños. Necesitamos que vayan a votar y se animen a votar por un futuro distinto. No dejen que los voceros de la política les digan que son todos los mismos y no valen nada. Vota a la libertad avanza para frenar a Kicillof y pintemos de violeta la provincia”, cerró el jefe de Estado, líder de La Libertad Avanza.

El Presidente utilizó un insulto para referirse al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es un inútil esférico, inútil por donde lo mires”, dijo en tono de burla Javier Milei, parafraseando al diputado de su espacio, José Luis Espert.

“Nos encontramos en el tramo final de una elección crucial. Le quieren hacer creer a los bonaerenses que está elección es irrelevante, que no se juega nada. Todo esto para que el valor del voto rentado aumente, porque el voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pago del kirchnerismo”, explicó.

Luego insistió en esa línea: “Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia”.

Más adelante retomó sus críticas al gobernador: “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estás prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos”.

