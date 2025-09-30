Milei desmintió que Trump pidiera acuerdo político y dar de baja swap con China

El presidente Javier Milei aseguró que las reuniones que mantuvo en Estados Unidos “abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones”, a la vez que dijo que “es falso” que le pidieron abandonas el swap con China.

“Las reuniones en Estados Unidos abren la posibilidad de un Swap por US$20.000 millones. La posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario y la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos nos financie en forma directa. Tenemos cerrado el financiamiento del 26 y estamos hablando del 27”, expresó.

Al ser consultado en A24 acerca de si le pidieron que abandone el swap con China, dijo: “Es falso, no lo pidieron. El motivo por el cual recibimos el apoyo es geopolítico, el resto son operaciones mediáticas”.