Milei decidió monitorear desde Olivos la situación en Bahía Blanca

El contraste fue marcado: el mismo lugar, distintos momentos políticos. Hace poco más de un año, el recién asumido Javier Milei viajó sin dudarlo a Bahía Blanca para monitorear de cerca los destrozos que había causado un fuerte temporal. Pero el viernes, frente a un desastre natural peor en esa ciudad, tuvo el gesto de suspender un viaje que tenía previsto a Mendoza, pero frenó en ese punto la gestualidad. A diferencia de aquel diciembre de 2023, en el inicio del 2025 electoral se quedó en Olivos, y mandó a Luis Petri y a Patricia Bullrich a hacerse cargo.

“No es necesario que viaje”, dijeron en la Casa Rosada, donde hasta último momento del sábado evitaron decir con seguridad si lo haría o no. “Por ahora no”, deslizaban. Alguien en el Gobierno dejó entrever que existía la posibilidad de que lo hiciera. Pero hasta anoche no había planes concretos de un traslado a la zona del caos.

El momento político no le dejó al Presidente mostrarse activo en primera persona. No podía permitirse un eventual revés en la visita al lugar donde están puestas todas las miradas y los ánimos están caldeados por la falta de prevención e infraestructura. Aunque la magnitud de los destrozos no haya sido, directamente, responsabilidad del primer mandatario libertario, podía generarse un roce con Axel Kicillof, o podía recibir abucheos de vecinos, entre otras eventuales amenazas.

No convenía insistir con una exposición que, además, no era indispensable, y que podía dejar en manos de sus colaboradores del Gabinete, después de una semana difícil, que le siguió a otras dos igualmente complicadas.

La agenda resultó adversa para el Ejecutivo por una serie de temas no conectados entre sí pero que combinados resultaron un cócktail difícil de digerir. Para empezar, por las incesantes novedades en torno al caso $LIBRA, que tuvo el más reciente coletazo con la renuncia, obligada, de un asesor de Karina Milei especializado en criptoactivos en la Comisión Nacional de Valores: Sergio Morales, vinculado a uno de los empresarios que gestionó la criptomoneda que difundió Milei en X.