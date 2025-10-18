Milei de campaña, pidió a los votantes no ir a “la barbarie de los Kirchner”

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde una caravana de campaña de cara a las elecciones del domingo 26 y dijo que ese día se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

El mandatario dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de Karina Milei.

Estuvieron también el referente de LLA en Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el armador bonaerense Sebastián Pareja, aunque no arriba de la camioneta.

Antes de la llegada de Milei y sus candidatos, hubo algunos empujones y corridas entre los militantes libertarios y un reducido grupo de manifestantes que concurrieron a las inmediaciones de la céntrica Plaza de los Aviadores a protestar contra el Presidente, pero la situación no pasó a mayores.

“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, sostuvo el mandatario, quien retomó la campaña luego del paréntesis de unos días por su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump.

Y agregó: “El momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al Colo y a Karen, que vamos a ganar”.

Tres de Febrero es un municipio de la Primera Sección Electoral, donde en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, LLA fue superado por diez puntos porcentuales por la alianza peronista Fuerza Patria.

Santilli, al llegar al lugar de la caravana, habló brevemente con la prensa y envió un mensaje al electorado de la provincia a nueve días de la votación: “Podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”, sostuvo.

Milei continuará este sábado la campaña, llevándola al interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 desembarcará en Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán, se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.