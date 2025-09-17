Milei convocó a una reunión de Gabinete para esta tarde, paralela a la sesión de Diputados

El presidente Javier Milei a su regreso de Paraguay va a encarar su agenda electoral en el marco del inicio de la campaña para las elecciones de octubre. Una vez que llegue al país, el mandatario prevé trasladarse a la Casa Rosada para mantener una reunión de Gabinete, en la que busca avanzar con la agenda y la coordinación electoral, así como de la gestión en estas semanas clave.

El encuentro del Presidente con su cúpula gubernamental está previsto para las 16 horas en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Se espera la asistencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la mayoría de los ministros y de los secretarios presidenciales. También será de la partida el asesor presidencial, Santiago Caputo.

No podrá estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es un integrante habitual de este tipo de reuniones. La oposición convocó para este miércoles una sesión que tiene por objetivo principal insistir en las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. En el oficialismo no abunda la expectativa y consideran que es altamente probable que los bloques intransigentes triunfen en ambas votaciones.

El temario de conversación de las reuniones de Gabinete no suele ser público, pero esto suele estar influenciado por las cuestiones que se debatieron con anterioridad en la mesa política nacional, que está conformada por Milei y su círculo de seis funcionarios más cercanos. El lunes pasado se reunieron en el despacho presidencial y acordaron hacer un último esfuerzo para tratar de torcer voluntades en la sesión de Diputados de hoy, a la vez que definieron las primeras apariciones partidarias que tendrá el Presidente en el marco de la campaña rumbo a octubre.