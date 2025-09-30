Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre

El presidente Javier Milei confirmó de manera escueta y contundente un encuentro de alto nivel con su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Con un tuit que simplemente decía “REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin.“, el mandatario adelantó la noticia que minutos después fue oficializada por la Cancillería argentina.

La visita se concretará el próximo 14 de octubre en Washington D.C., en un gesto que busca sellar la “excelente relación bilateral” y la sintonía política entre ambos líderes.

Un encuentro para “fortalecer la asociación estratégica”

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que Milei “tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, destacó la Cancillería.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado oficial también reveló un detalle que subraya la importancia que la administración estadounidense le otorga a la visita: “El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.”.

Este gesto diplomático, reservado para los aliados más cercanos, refuerza la sintonía entre ambos gobiernos y anticipa una agenda de trabajo enfocada en consolidar los lazos políticos y económicos entre Argentina y Estados Unidos.