Milei con diputados: se mostró optimista para aprobar las tres reformas libertarias clave

La Libertad Avanza iniciará una nueva etapa en el Congreso Nacional. A partir de la renovación de bancas que se dará en diciembre, el oficialismo se volverá primera minoría en la Cámara de Diputados y la segunda en el Senado. “Se viene un panorama completamente distinto”, asegura una fuente inobjetable del espacio violeta.

El presidente Javier Milei buscó capitalizar este nuevo poder real con una foto que se realizó esta mañana en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, en el marco de una reunión en la que estuvieron los diputados y senadores con mandato vigente, y quienes lo acompañarán a partir del mes próximo.

“En la foto vamos a ser cerca de 130 legisladores”, marcaban en la previa desde el entorno de Martín Menem. El número contempla bancas de ambos recintos, pero también añade a aquellos que pertenecen al bloque del PRO, que fueron invitados a pedido de los hermanos Milei. La gestualidad no es menor, dado que el presidente nacional del PRO, Mauricio Macri, comenzó a distanciarse de la Casa Rosada con sus declaraciones realizadas en los últimos días.

El encuentro inició a las 10.10 horas con un discurso de entre 30 y 40 minutos hecho por el Presidente. “Habló sobre la importancia de coordinar en el Congreso y de aprobar las reformas que está impulsando”, marcó uno de los diputados que estuvo en la reunión. Aunque el Presupuesto 2026 aparece como la discusión que está signando el ambiente parlamentario por estas horas, el oficialismo está formulando las tres reformas estructurales que busca aprobar en la segunda parte de su mandato: la tributaria, la laboral y la penal.