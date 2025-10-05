Radio TV Valle Viejo
Milei compartió una foto del ensayo de la “banda presidencial” antes de la presentación de su libro

El presidente Javier Milei compartió una foto en su cuenta de X en la que se lo ve “dirigiendo” a la banda que estará sobre el escenario durante la presentación de su libro “Cómo construir el milagro”, en el Movistar Arena.

En medio de la campaña y del impacto por las revelaciones sobre el vínculo de José Luis Espert con Fred Machado -un empresario acusado por lavado de dinero del narcotráfico en Estados Unidos- el mandatario mostró que se prepara para su show.

“Vení, probá la banda”, dice el posteo y en la imagen se lo ve de espalda con sus brazos levantados como dirigiendo la orquesta. El jefe de Estado suele entrar a cada acto suyo, y sobre todo a los de campaña, cantando la canción de La Renga, “Panic Show”.

La editorial que publica el nuevo trabajo de Milei, Hogar del Sur, adelantó: “Quien lea estas páginas encontrará fundamentos a cada una de las decisiones que el gobierno de Javier Milei ha tomado desde que asumió, en Argentina, el 10 de diciembre de 2023”.

El libro tiene más de 500 páginas con discursos y ensayos recopilados del jefe de Estado. Desde la editorial, dijeron en su momento a este medio que los lectores “podrán adentrarse en la cocina de lo que Milei denomina milagro y lograr entender el marco teórico que sustenta la receta que considera que salvó al país de la que hubiese sido una crisis política, social y económica sin precedentes”.

En ese contexto, Milei difundió la imagen en la que se ve, entre otros, a la diputada Lilia Lemoine. El mensaje y la foto fue compartido también por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sturzenegger arroba en su posteo de X a la cuenta de la banda presidencial @b_presidencial cuya creación es reciente: tiene pocos seguidores y cuatro posteos y en la foto de avatar se ve a otro libertario, Bertie Benegas Lynch.

En el acto de este lunes 6 de octubre no estará presente Espert “con aviso”. Durante una entrevista en Mitre, el diputado, que encabeza la lista de legisladores bonaerenses, dijo que en ese horario asistirá al programa de Eduardo Feinmann, “porque lo prometí”.

Mientras tanto, el Presidente aguarda buenas noticias de Estados Unidos. Anunció un viaje para ver a Donald Trump el 14 de octubre, antes de las elecciones, mientras su equipo económico sigue en contacto con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la espera de una línea de ayuda.

Fuente: La Nación

