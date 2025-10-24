Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

El presidente Javier Milei encabeza desde minutos después de las 20 el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el parque España. El mandatario llegó en auto desde el hotel Ros Tower donde estuvo reunido con dirigentes libertarios de todo el país.

Las escalinatas del parque España se fueron colmando desde la tarde y cerca de las 20 el vocero presidencial Manuel Adorni dio las primeras palabras de apertura del acto a la manera de maestro de ceremonia luego de los fuegos artificiales que dieron la bienvenida a los militantes.

Agustín Pellegrini, el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe, fue el primero en dirigirse a los asistentes. A su lado, el candidato de provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y otros dirigentes nacionales lo escucharon a la espera de la llegada del presidente al escenario.

La actividad tiene como objetivo respaldar a los candidatos a diputados nacionales de todo el país y fortalecer la nómina de Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El discurso de Milei





Milei llegó al escenario luego de atravesar la multitud reunida en las escalinatas y luego cantó a capella Panic Show de La Renga entre cánticos de sus seguidores.

“Rosario es la ciudad que más puede florecer si hacemos las reformas que faltan”, prometió Milei durante un discurso leído y agregó que “para mitad del año que viene la inflación habrá sido un mal recuerdo” en Argentina.



“Este domingo tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y poder avanzar en las reformas que la Argentina necesita. Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”, manifestó.

Además, dijo que “todos los que se llenan de palabras y con propuestas, han estado intentándolo en los últimos 40 años y todos fracasaron”.

“Cuando nosotros llegamos al poder, la inflación viajaba al 1,5%, se había acelerado en los mayoristas y hubiéramos llegado a una inflación del 17 mil por ciento”, agregó.



“Lo que decían que era imposible poner en caja, en el primer mes de gestión quebramos una inercia de 123 años y alcanzamos el equilibrio fiscal. A los seis meses, gracias a Santiago Bausili y a Pablo Quirno, saneamos el déficit del Banco Central. Es por eso, que hoy hemos logrado bajar la inflación, a niveles del 30% anual”, manifestó el presidente.

“Como la cantidad de dinero está fija desde el año pasado, para mitad del año que viene la inflación habrá sido un mal recuerdo de la historia argentina. No solo eso, cuando se terminaron los controles de precios y frente al gran desabastecimiento, cuando se sinceraron las variables, la pobreza trepó al 57%”, expresó.



También reiteró que su gestión logró “bajar la pobreza a niveles del 30%“. “Sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y 6 millones de argentinos que no les alcanzaba para comer, hoy sí les alcanza porque salieron de la indigencia. Esto, lejos de mis objetivos, no es la panacea. Bajar la inflación, bajar la pobreza, nos muestra que vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”, dijo Milei desde el Parque España de Rosario.





“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacía era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, manifestó en el cierre de campaña.



“Durante el primer año, pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la Argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año, y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. A partir del mes de febrero pusieron en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, indicó Milei.



“Desde que arrancó la campaña puse gran parte de mi esfuerzo en transmitirle a la sociedad una cosa: este gobierno es distinto. Somos el primer gobierno liberal libertario no solo de la Argentina sino de toda la historia del mundo. Es por eso que por primera vez no solo nuestra vida, sino durante el último siglo, Argentina está recorriendo un camino distinto, que es el camino de las ideas de la libertad”, agregó.

La llegada de Milei





Milei llegó este jueves cerca de las 17.30 a Rosario y luego de aterrizar en el helipuerto en el predio de Prefectura fue trasladado hasta el hotel RosTower desde donde partió hasta el acto.

El Jefe de Estado arribó al hotel acompañado por su hermana, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Toto Caputo; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.